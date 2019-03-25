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İmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

KONYA'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi.

İmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldü

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- KONYA'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi. Otomobildeki imam ve kızı kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Cizre'nin Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapıldı. Sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Yavuz ile ismi öğrenilemeyen kızı araçtan çıkmayı başardı. Otomobilde mahsur kalıp, sel suyuyla sürüklenen sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz ise yaşamını yitirdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ölen 2 kadının cesetleri otomobilden 400 metre mesafede bulundu. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken, otomobilden çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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İmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldüİmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldüİmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldü

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