İmamoğlu, Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’a gelerek, imar başta olmak üzere depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusundaki sorunları ele aldı. İmamoğlu, bu konularda Avcılar’da çok zaman kaybedildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi.

İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas’ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar’da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Bugün temel konu bunu konuşacağız. Ama bakanlığı da motive etmemiz gerekiyor. Konu ve kanun bakanlığın elini kolaylaştırıyor ama henüz büyük şehire böyle bir yetki vermiş değil. Bakanlıkla beraber, başta Avcılar olmak üzere böyle öncelikli ilçelerden başlamak gerek. Avcılar’ın belli mahallelerinde kentsel dönüşüm, tapu sorunu, belli mahallelerinde ise depreme dayanıklılıkla ilgili problemler var. Bunu belediyede konuşacağız. Bunu sadece Avcılar’da yapmıyoruz. Bizim anlayışımız; seçimden sonra herkese hizmet etmek. Bu şehire hizmet etmek çok kutsal bir iş. Kendimize güveniyoruz arkamızda sizler varsınız.