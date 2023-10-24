HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu bakanlığı uyardı, Bakan Özhaseki'ye seslendi! İstanbul'da deprem riskine karşı gündem yaratacak öneri

İmamoğlu bakanlığı uyardı, Bakan Özhaseki'ye seslendi! İstanbul'da deprem riskine karşı gündem yaratacak öneri

24.10.2023 17:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul'a özel deprem yasası vardı. Hem Bakan Özhaseki'ye seslenen hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını uyaran İmamoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarla İBB'nin iş birliği yaparak karar almasına yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlattı. İstanbul'un özel bir yere konmasını isteyen İmamoğlu, hızlı kararlar alınması adına meselelerin siyaset üstüne taşınması gerektiğini savundu.

İmamoğlu bakanlığı uyardı, Bakan Özhaseki'ye seslendi! İstanbul'da deprem riskine karşı gündem yaratacak öneri

İstanbul'da viyadüklerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken bugün bir temel atma projesi daha gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, İstanbul'da deprem riskine karşı önerilerini sundu. Bakan Özhaseki ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, "Deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu sayın Şehircilik Bakanının bir fırsata dönüştürmesini kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım" dedi.

VİYADÜKLER GÜÇLENDİRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Viyadüklerini Güçlendirme Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İBB ekipleri metro hattı üzerinde yer alan viyadüklerin depreme dayanıklılığı konusunda çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği'nin (TKDY) öngördüğü performans seviyelerini sağlamayan viyadükler tespit edildi. Bu tespitler sonucunda Davutpaşa, Merter ve DTM Viyadükleri Deprem Güçlendirme Yapımı kararlaştırıldı.

ibb-baskani-imamoglu-deprem-konusunda-istanbulun-kanuna-bile-ihtiyaci-var_7008_dhaphoto5

Bugün de o viyadüklerden Bakırköy'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi Metro durağı viyadüğünün güçlendirme çalışmasına başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

“HER AÇIDAN İSTANBUL'DA ÇOK ÖZENLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYORUZ"

Törende gerçekleştirdiği konuşmada İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Deprem meselesi önemli. Depremin birkaç aşaması var. Bu aşamalar bir yanıyla şehrin güçlendirilmesi meselesinde geçmişten bugüne gelen yapı stoğunuzun analiz edilmesi, bu yapı stoğunuzun analiz edilmesiyle birlikte kimi iyileşebilir, güçlendirilebilir. Kimisi yeniden yapılmak durumundadır. Bir kısmı da tarihi eserdir ve ona göre farklı metotlarla ve yöntemlerle güçlendirilmesi ya da restore edilmesi gereken yapılardır. Gerçekten her açıdan İstanbul'da çok özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Tarihi eserler noktasında ihmal edilmiş, unutulmuş, kıyıda köşede bırakılmış hani tabiri caizse yerle bir olması resmen seyredilmiş kara surlarından tutun camilere, hazinelerden tutun türbelere bir kısım farklı fonksiyonları olan geçmişteki sanayi yapılarından birçok esere varıncaya kadar güçlü bir yatırım sürecini yönetiyoruz. Bir başka boyutu da güçlendirme meselesi ve bu güçlendirme meselesinde hiç görünmeyen, güçlü olduğu düşünülen, alınmayacak tedbirlerle Allah korusun İstanbul'un bir büyük depreminde hayatın kitlenmesine vesile olacak yollar, viyadükler üst geçitler ve özellikle metroların açığa çıkmış olduğu sahalardaki yine viyadük veya az önce gördüğünüz kazıkların üstünde duran kolonların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi meselesi. Bu teknik çalışmadan arkadaşlarım bana ilk başladığımızda proje sürecinin detaylarını ilk gördüğümüzde çok mutlu olmuştum. Ve böylesi bir ihmal edilmişliği de gördüğümden aslında ben de Pelin Hanım gibi şaşkınlığa uğramıştım" dedi.

asdas

“İSTANBUL'UN GEREKİYORSA BİR KANUNA BİLE İHTİYACI VAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, “Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Bu kararnamede şöyle diyor; Altyapı ve kentsel dönüşüm başkanlığı yani TOKİ gibi bir şey. Şimdi ben buradan kıymetli şehircilik bakanımıza bu konuda seslenmek istiyorum. Saygıdeğer bakanım sizinle oturduk konuştuk. Müşterek çalışmayla işbirliğimizle birçok hususun ilerlemesi ve yönetilmesi hususunda işbirliği yapmamız konusunda hazır olduğumuzu, her konuda, her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduğumuzu, deprem meselesini siyaset üstü bir yere koyduğumuzu, lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu da bu milletin, bakanlıkta bu milletin, diğer kurumlar da bu milletin birlikte kararlar alarak işlerimizi kolaylaştıralım ve hızlandıralım. Ben bu sözü ettim, bu lafı ettim. Sonra da kendileri de birkaç kez bu mealde paylaşımları oldu. Özellikle dedim ki İstanbul'un gerekiyorsa bir kanuna bile ihtiyacı var. Yani bu konuda özel bir düzenlemeye bir sürecin hızlanması noktasında bir kararlılığa ihtiyacı var. İstanbul'u özel bir yere koyun. Ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul'un bir deprem konseyi gibi deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması... Çünkü bazen bazı noktalarda bazı binaların dönüşümü 10-15 yılı alıyor. Ben bunları yaşadım. Siyasetin nasıl engellediğini de yaşadım. Şehre bir bütün bakarak bütün mevzularını bütün kurumlarıyla aynı masada ele alma kabiliyetini de öne koyarak bir düzen oluşturmalıyız diye bir açılım yaptım ve kendisine bunu sundum" diye konuştu.

1689185959451-imamoglu-ozhaseki-ziyaret

"SANKİ BURASI PATAGONYA'DA BİR BELEDİYEYMİŞ GİBİ"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Bizim acilen çok büyüyen Başakşehir bölgesi ve İkitelli üstü bölgesinde bir arıtma tesisi ihtiyacımız var. Milyonlarca metrekare bir AK Partili belediyeye alan veriliyor, imar hakkı veriliyor burada Büyükşehir Belediyesi dururken. Biz oradan bir arıtma tesisi için hala bir saha tahsisi bile alamadık. Bakın orada acilen bir arıtma işine başlamamız lazım bizim. Hala yazılarımıza bile cevap verilmiyor. Savunma Bakanlığına yazıyoruz, askeri alanlarla ilgili başka bakanlıklara yazıyoruz. Birileri İstanbul mevzu olunca İstanbul'un hakkına hukukuna sanki burası Patagonya'da bir belediyeymiş gibi davranarak tecavüz etmeye gayret ediyor.

"BAKANLIĞIMIZI UYARIYORUM"

Ben buradan Şehircilik Bakanlığımızı uyarıyorum biz samimiyetle, depremle mücadele konusunda sizin yanınızda o koltuktayız. İsteseniz de istemeseniz biz İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bakın depremden bahsediyoruz çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Bunu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine hem sunuyorum hem de deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu sayın Şehircilik Bakanının bir fırsata dönüştürmesini, gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım."

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay: Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamıyorTürk Kızılay: Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamıyor
İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.