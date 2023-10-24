İmamoğlu bakanlığı uyardı, Bakan Özhaseki'ye seslendi! İstanbul'da deprem riskine karşı gündem yaratacak öneri

İstanbul'da viyadüklerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken bugün bir temel atma projesi daha gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, İstanbul'da deprem riskine karşı önerilerini sundu. Bakan Özhaseki ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, "Deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu sayın Şehircilik Bakanının bir fırsata dönüştürmesini kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım" dedi.

VİYADÜKLER GÜÇLENDİRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Viyadüklerini Güçlendirme Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İBB ekipleri metro hattı üzerinde yer alan viyadüklerin depreme dayanıklılığı konusunda çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği'nin (TKDY) öngördüğü performans seviyelerini sağlamayan viyadükler tespit edildi. Bu tespitler sonucunda Davutpaşa, Merter ve DTM Viyadükleri Deprem Güçlendirme Yapımı kararlaştırıldı.

Bugün de o viyadüklerden Bakırköy'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi Metro durağı viyadüğünün güçlendirme çalışmasına başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

“HER AÇIDAN İSTANBUL'DA ÇOK ÖZENLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYORUZ"

Törende gerçekleştirdiği konuşmada İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Deprem meselesi önemli. Depremin birkaç aşaması var. Bu aşamalar bir yanıyla şehrin güçlendirilmesi meselesinde geçmişten bugüne gelen yapı stoğunuzun analiz edilmesi, bu yapı stoğunuzun analiz edilmesiyle birlikte kimi iyileşebilir, güçlendirilebilir. Kimisi yeniden yapılmak durumundadır. Bir kısmı da tarihi eserdir ve ona göre farklı metotlarla ve yöntemlerle güçlendirilmesi ya da restore edilmesi gereken yapılardır. Gerçekten her açıdan İstanbul'da çok özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Tarihi eserler noktasında ihmal edilmiş, unutulmuş, kıyıda köşede bırakılmış hani tabiri caizse yerle bir olması resmen seyredilmiş kara surlarından tutun camilere, hazinelerden tutun türbelere bir kısım farklı fonksiyonları olan geçmişteki sanayi yapılarından birçok esere varıncaya kadar güçlü bir yatırım sürecini yönetiyoruz. Bir başka boyutu da güçlendirme meselesi ve bu güçlendirme meselesinde hiç görünmeyen, güçlü olduğu düşünülen, alınmayacak tedbirlerle Allah korusun İstanbul'un bir büyük depreminde hayatın kitlenmesine vesile olacak yollar, viyadükler üst geçitler ve özellikle metroların açığa çıkmış olduğu sahalardaki yine viyadük veya az önce gördüğünüz kazıkların üstünde duran kolonların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi meselesi. Bu teknik çalışmadan arkadaşlarım bana ilk başladığımızda proje sürecinin detaylarını ilk gördüğümüzde çok mutlu olmuştum. Ve böylesi bir ihmal edilmişliği de gördüğümden aslında ben de Pelin Hanım gibi şaşkınlığa uğramıştım" dedi.

“İSTANBUL'UN GEREKİYORSA BİR KANUNA BİLE İHTİYACI VAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, “Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Bu kararnamede şöyle diyor; Altyapı ve kentsel dönüşüm başkanlığı yani TOKİ gibi bir şey. Şimdi ben buradan kıymetli şehircilik bakanımıza bu konuda seslenmek istiyorum. Saygıdeğer bakanım sizinle oturduk konuştuk. Müşterek çalışmayla işbirliğimizle birçok hususun ilerlemesi ve yönetilmesi hususunda işbirliği yapmamız konusunda hazır olduğumuzu, her konuda, her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduğumuzu, deprem meselesini siyaset üstü bir yere koyduğumuzu, lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu da bu milletin, bakanlıkta bu milletin, diğer kurumlar da bu milletin birlikte kararlar alarak işlerimizi kolaylaştıralım ve hızlandıralım. Ben bu sözü ettim, bu lafı ettim. Sonra da kendileri de birkaç kez bu mealde paylaşımları oldu. Özellikle dedim ki İstanbul'un gerekiyorsa bir kanuna bile ihtiyacı var. Yani bu konuda özel bir düzenlemeye bir sürecin hızlanması noktasında bir kararlılığa ihtiyacı var. İstanbul'u özel bir yere koyun. Ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul'un bir deprem konseyi gibi deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması... Çünkü bazen bazı noktalarda bazı binaların dönüşümü 10-15 yılı alıyor. Ben bunları yaşadım. Siyasetin nasıl engellediğini de yaşadım. Şehre bir bütün bakarak bütün mevzularını bütün kurumlarıyla aynı masada ele alma kabiliyetini de öne koyarak bir düzen oluşturmalıyız diye bir açılım yaptım ve kendisine bunu sundum" diye konuştu.

"SANKİ BURASI PATAGONYA'DA BİR BELEDİYEYMİŞ GİBİ"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim acilen çok büyüyen Başakşehir bölgesi ve İkitelli üstü bölgesinde bir arıtma tesisi ihtiyacımız var. Milyonlarca metrekare bir AK Partili belediyeye alan veriliyor, imar hakkı veriliyor burada Büyükşehir Belediyesi dururken. Biz oradan bir arıtma tesisi için hala bir saha tahsisi bile alamadık. Bakın orada acilen bir arıtma işine başlamamız lazım bizim. Hala yazılarımıza bile cevap verilmiyor. Savunma Bakanlığına yazıyoruz, askeri alanlarla ilgili başka bakanlıklara yazıyoruz. Birileri İstanbul mevzu olunca İstanbul'un hakkına hukukuna sanki burası Patagonya'da bir belediyeymiş gibi davranarak tecavüz etmeye gayret ediyor.

"BAKANLIĞIMIZI UYARIYORUM"

Ben buradan Şehircilik Bakanlığımızı uyarıyorum biz samimiyetle, depremle mücadele konusunda sizin yanınızda o koltuktayız. İsteseniz de istemeseniz biz İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bakın depremden bahsediyoruz çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Bunu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine hem sunuyorum hem de deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu sayın Şehircilik Bakanının bir fırsata dönüştürmesini, gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım."

(DHA)





