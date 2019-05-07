HABER

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu'nu makam odasının kapısında karşıladı.

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu'nu makam odasının kapısında karşıladı. Akşener, makamında gerçekleşen görüşmede "Milletimiz 6 Mayıs'ı unutmayacak" ifadesini kullandı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından İmamoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, Akşener ile görüşmesine değinerek şöyle konuştu:
"Gündemimiz, demokrasiye vurulan darbe. Bu darbeyi ortadan kaldırmak duyarlı vatandaşlarımıza düşüyor. Sayın Meral Akşener ile bunları konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Her şeyin güzel olacağı yönündeki duygularımı, buradan milletimize üst seviyede iletmek istiyorum. İstanbul'un heyecanını hissediyorum ve beklentilerini biliyorum. Birkaç avuç insanın yaptığı yanlışların asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla gerekli cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek isterim. Umarım en hızlı ve en sağlıklı şekilde süreci toparlarız. Sorgulayacaklarımız ve hakkımızı arayacağımız hususlar var. Hepimizin sorguladığı şeyler var. Arayışlarımız olacaktır. Vatandaşlarımıza bazı kişilerin yanlışlarını anlatacağız. Partimizin kararını genel başkanımız açıklayacak."
İmamoğlu, açıklamanın ardından partiden ayrıldı.

Fatih POYRAZ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Soylu: "Türkiye uzun yıllardır, trafik güvenliği ile ilgili ciddi bir sorun yaşıyor"Bakan Soylu: "Türkiye uzun yıllardır, trafik güvenliği ile ilgili ciddi bir sorun yaşıyor"
Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili Akşener'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.