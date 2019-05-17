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İmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:20 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi.

İmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi.
Söğütlüçeşme Mahallesi Akşemsettin Camii Konferans Salonu’nda, düzenlenen programa İmamoğlu’na, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti.
Programda konuşan İmamoğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. İmamoğlu, "Ramazan, kendimize geldiğimiz, çevremizdeki insanları hissettiğimiz bir ay. Ramazan, paylaşma ve sevgi ayı. Sevgimizi, iyiliklerimizi paylaşırsak sevgiyi büyütebiliriz. Kul hakkından ve kötülüklerden uzak, iyilikle Ramazan’ı yaşayalım. Allah, kardeşliğimizi baki kılsın. Kol kola, omuz omuza bir hayat geçirelim. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı duymalı, geleceğine sahip çıkmalıyız." dedi.
(FOTOĞRAF)

İmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldiİmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldiİmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldiİmamoğlu Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi

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