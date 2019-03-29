İmamoğlu: “Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimine eşit mesafede olacağını belirterek, “Biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz” dedi.

31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerindeki Beykoz temaslarının ardından Ümraniye’ye geçerek halkla buluştu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde toplanan kalabalığa hitap eden Ekrem İmamoğlu, kentin sorunlarına değinerek çözüm noktasında vatandaştan destek istedi. Buradaki halk buluşmasının ardından İmamoğlu, Pendik ve Tuzla’da da halkla buluşmalarına katılarak, seçimde destek istedi.

“Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”

Halk buluşmaları programlarının ilki olan Ümraniye’de seçim sürecinde çok çalıştıklarını ve kentin her yerini gezdiğini dile getiren İmamoğlu, “Gücünü koltuktan alanlar biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz. Ben su gibi bu şehir mahallelerini sokaklarına aktım. Gönülleri kırılmış, kalpleri soğumuş birbirine selam vermeyen nice insanlar gördüm, üzüldüm. Ben sizlerin kalplerindeki buzları eritmeye geldim. Birbirinizi seveceksiniz, hiç endişeniz olmasın. Bu kardeşiniz inançlarından, partilerinden, yaşam biçimlerinden dolayı kimseyi ayırmayacak. Emek veren herkesin başımın üzerinde yeri vardır, bu şehre hep birlikte emek vereceğiz” dedi.