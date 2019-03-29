HABER

İmamoğlu: “Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimine eşit mesafede olacağını belirterek, “Biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimine eşit mesafede olacağını belirterek, “Biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz” dedi.
31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerindeki Beykoz temaslarının ardından Ümraniye’ye geçerek halkla buluştu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde toplanan kalabalığa hitap eden Ekrem İmamoğlu, kentin sorunlarına değinerek çözüm noktasında vatandaştan destek istedi. Buradaki halk buluşmasının ardından İmamoğlu, Pendik ve Tuzla’da da halkla buluşmalarına katılarak, seçimde destek istedi.

“Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”
Halk buluşmaları programlarının ilki olan Ümraniye’de seçim sürecinde çok çalıştıklarını ve kentin her yerini gezdiğini dile getiren İmamoğlu, “Gücünü koltuktan alanlar biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz. Ben su gibi bu şehir mahallelerini sokaklarına aktım. Gönülleri kırılmış, kalpleri soğumuş birbirine selam vermeyen nice insanlar gördüm, üzüldüm. Ben sizlerin kalplerindeki buzları eritmeye geldim. Birbirinizi seveceksiniz, hiç endişeniz olmasın. Bu kardeşiniz inançlarından, partilerinden, yaşam biçimlerinden dolayı kimseyi ayırmayacak. Emek veren herkesin başımın üzerinde yeri vardır, bu şehre hep birlikte emek vereceğiz” dedi.

“Bu seçimi İstiklal Savaşına benzetip son İstiklal Savaşımız diyen aklı kıt yöneticiler var”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Bu şehre emek verenler de var büyükşehir belediyesinde. Dün toplantı yapıp bu seçimi İstiklal Savaşına benzetip son İstiklal Savaşımız diyen aklı kıt yöneticiler var orada. Onlara diyorum ki o çalıştırdığınız işçiler sizden usandı, bırakın onları, zorla mitinge götürmeye, zorla kahvaltıya götürmeye, bütün büyükşehir belediyesi çalışanlarına müjdeler olsun. Ben geliyorum ve sizlere emeğinizin karşılığını vereceğim, sizleri baş tacı edeceğim” diye konuştu.

“Biz İstanbul’un ilçelerini birilerinin dediği gibi kenar ilçe olmasını istemiyoruz”
Ümraniye’deki halk buluşmasının ardından Pendik’e geçerek ilçedeki birçok mahallede halkı selamlayan Ekrem İmamoğlu, Kaynarca Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi. Burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, “Biz bu ilçenin ve İstanbul’un tamamının her ilçesi birilerinin dediği gibi kenar ilçe olmasını istemiyoruz. Biz İstanbul’un her ilçenin merkez ilçe olmasını istiyoruz. Bu şehirde herkesin eşit koşullarda hayata tutunmalarını istiyoruz. Bizim yolumuz güzel bir yol, bizim yolumuzda hiç kimse dışarıda kalmayacak dedik. İki partimiz var, CHP ve İyi Parti ittifak yaptı, ama ne söz vermiştim, herkesi kucaklayacağım demiştim. Ben sadece CHP’li, İyi Partililer değil, AK Partililer, HDP’lilerinde, MHP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Her partinin oyun istiyorum demiştim. Önce anlamadılar, 2-3 gün kala herkesin oyunu istemeye başladılar” diye konuştu.
Anadolu yakasında ilçe ilçe gezerek halk buluşmaları düzenleyen İmamoğlu, son olarak Tuzla Aydınlı Mahallesine gelerek vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada kentin sorunlarına değinen İmamoğlu, seçimi kazanacaklarını söyleyerek, vatandaşların seçim günü sandıklara sahip çıkmalarını istedi.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız Beyoğlu'nda bayrak yürüyüşüne katıldıBilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız Beyoğlu'nda bayrak yürüyüşüne katıldı
İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (2)İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.