İmamoğlu İBB çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. İmamoğlu, “Emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.

İBB'nin Saraçhane'deki hizmet binasının avlusunda toplanan çalışanlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, “Bizimle çalışmak benim şahsıma hizmet etmek asla değildir. Zaten zihninde benim şahsıma hizmet etmeyi koyan birisi varsa yanlış yoldadır. Ben ki, şu anda İBB başkanıyım. Burada çalışan arkadaşıma, her bir ferdin kendisini milletine adamasının, kendi emeğini bu şehre harcamasının mutlak şart olduğunu duyurdum. Dolayısıyla emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.