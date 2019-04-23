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İmamoğlu: “İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:14 | Son Güncelleme

23 Nisan etkinlikleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 8 ülkeden gelen çocuklar ile beraber zeytin fidanı dikti.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 8 ülkeden gelen çocuklar ile beraber zeytin fidanı dikti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasında “İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Estonya, Kuzey Makedonya, Rusya, Pakistan, Meksika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen çocuklar ile zeytin fidanı dikti. Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen fidan dikimine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz”
Çocuklar için sağlıklı yaşam alanları oluşturacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, “Bugün ortada olan sorun ve sıkıntılara dünyada ne yazık ki canımızı sıkan olaylara baktığımızda yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüleri ne kadar sağlıklı, dünyaya mesaj veren bir insan olduğunu hissediyoruz. Ne mutlu bize ki bu güzel ülkeyi böyle güzel bir lider ile kurduk. Tabi bugün çocukların günü çocuklarımız için bütün iyi duyguları istiyoruz. İyi yetişsinler istiyoruz. Dünyanın bütün çocukları için aynı şeyleri istiyoruz. İstanbul’un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz. Bunun için onların eğitimi, gelecekleri, sağlıklı yaşam alanları ile buluşmalarını sağlayacağız. Birazdan zeytin ağaçlarımızı dünya barışı ve ülkemizin barışı için dikelim ve buradan güzel dileklerimizi gönderip dualarımızı edelim.” diye konuştu.

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