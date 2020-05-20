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İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili, 27 konuda soruşturma izni verilmesi üzerine, izni veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

Suç duyurusunu yapan İBB Başkanı İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, suç duyurusunda, ön incelemeyi yürüten müfettiş Arif Yıldırım’ın, "yalnızca İmamoğlu’nun görev yaptığı döneme odaklandığını, maddi gerçekleri ortaya çıkarmak yerine müvekkilin soruşturulmasının sağlanmasını kendisine görev edindiğini" savundu.

"SAHTE EVRAK DÜZENLENDİ" İDDİASI

Polat, dilekçesinde, Yıldırım'ın harcama ve ihale yetkilisi olmamasına rağmen, müvekkilinin bu yetkilere sahip olduğu şeklinde rapor düzenleyerek müvekkili sorumlu gösterdiğini, savunma yapabilmek için talep ettiği bilgi ve belgeyi paylaşmadığını, buna rağmen raporunda müvekkil ifade vermiş gibi alıntılar yaparak sahte evrak düzenlediğini" iddia etti.

Dilekçede, İçişileri Bakanı Soylu hakkındaki suç duyurusunda "Yıldırım’ın eylemlerine soruşturma izni verdiği ve maddi gerçeğe aykırı, sahte içerikli raporda yer alan iddiaları soruşturma iznine bağlaması nedeniyle sorumlu olduğu" savunuldu.

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