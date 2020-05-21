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İmamoğlu'ndan 'yolsuzluk' iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

'Jülide Ateş'le 40' programının bu haftaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, "Hakkınızdaki yolsuzluk iddialarına nasıl cevap vereceksiniz?" sorusuna "Ben kendimden ve geçmişimden eminim. Bizim Beylikdüzü'nde hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruşluk konu yoktur" diyerek yanıtladı.

İmamoğlu'ndan 'yolsuzluk' iddialarına yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de 'Jülide Ateş'le 40' programında soruları yanıtladı.

İmamoğlu, "Hakkınızdaki yolsuzluk iddialarına nasıl cevap vereceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu kadar mercek altında olan bir insanın 5 yıllık belediye başkanlığı, büyükşehir adaylığı, 1 yıla yakındır büyükşehir başkanlığı sürecinde hala hakkında bir tane bile mahkeme kararı yoksa süreç kendini açıklıyor demektir. Ama özellikle bir takip altında bulunma durumu var. Yeniden bazı dosyaların pişirilmesi yeniden tekrar dosyaların açılarak gündeme getirilmesi... Benim Beylikdüzü ile alakalı 2 defa soruşturma görüp hiçbir suçlama oluşmamış dosyam tekrar İçişleri tarafından soruşturmaya tabi tutuluyor. Ben kendimden ve geçmişimden eminim. Bizim Beylikdüzü'nde hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruşluk konu yoktur. Hele hele imar bizim kırmızı çizgimizdir. 5 yılda Beylikdüzü'nde imar artışına dair aldığımız tek bir karar yoktur. Tam aksine metruk halde duran alanları yeşil alana dönüştürüp İstanbul'un neredeyse en büyük yeşil alanlı parkını yapıp kente hediye eden bir belediye başkanlığı dönemi yaşattım Beylikdüzü'ne."

"BENİM TEK BİR AİLE FERDİM BELEDİYENİN İÇİNE GİREMEZ"

İmamoğlu, "Kendinizi ve yakın çevrenizi ihalelerde kayırdınız mı?" sorusuna "Benim tek bir aile ferdim belediyenin içine giremez, orada iş alamaz, iş takibi yapamaz. Belki akrabalarımın birçoğu bana bu anlamda küsmüş de olabilir.

Cengiz Özkarabekir ise profesyonel bir televizyoncudur. Bugün TV'de çalışmış olması ile yaratılmak istenen algının tamamen dışında bir hayat felsefesi olan bir insandır. Şimdi de hala benimle çalışıyor. Profesyonelliğine inandığım için benimle çalışıyor. Benimle de ne akraba ilişkisi vardır ne de yakınlık ilişkisi vardır. Sadece hak ettiğinden dolayı benimle çalışmaktadır."

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