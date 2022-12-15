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İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bizans oyunlarıyla..

15.12.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bizans oyunlarıyla..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Karar eleştirilebilir ama mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları ilk kez görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Benim bu sözü söylememden 2,5 yıl sonra neden müracaat ediyorlar. Hukukçular çıksın bunu açıklasın. Siyaset tartışmalarından bizi basamak olarak kullanmasınlar. 'Siyasal olarak öne geçebilir miyim?' çabasındalar. Yargılama devam ediyor, karar verecektir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor.

Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."

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