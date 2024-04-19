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İmamoğlu'nun üç maddelik yorumu yabancı basında! "Yoksullaştırarak muhtaç hale getiren iktidar istenmedi"

19.04.2024 09:03
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve ikinci kez seçilmesinin ardından uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu "Uzunca bir süredir ülkede yaşanan ekonomik afetten etkilenen, giderek yoksullaşan vatandaşlarımız iktidar partisinden umudunu kesti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun üç maddelik yorumu yabancı basında! "Yoksullaştırarak muhtaç hale getiren iktidar istenmedi"

Geçtiğimiz günlerde Financial Times'a verdiği demeçle ses getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak 100'e yakın uluslararası basın mensubuyla toplantı düzenledi. Toplantıda İmamoğlu, CHP'nin başarısını yorumlayıp AK Parti'nin ikinci sıraya düşmesine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÜÇ MADDE SIRALADI

Seçim sonuçlarına değinen İmamoğlu, Cumhuriyet'in aktardığına göre şu üç maddeyi sıraladı:

"Uzunca bir süredir ülkede yaşanan ekonomik afetten etkilenen, giderek yoksullaşan vatandaşlarımız iktidar partisinden umudunu kesti. Yurttaşlar kendisini yoksullaştırarak muhtaç hale getiren adaletsiz bir iktidarı değil, refahı adil dağıtan hukuk devleti istediğini ortaya koydu.

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İkincisi, partimizi iktidar alternatifi olarak gördüğünü gösterdi.

Üçüncüsü ise meşruiyeti yeniden dağıtmış, partimizi birinci parti yapmış, İstanbul dahil pek çok şehirde yerel meclislerde çoğunluğu bize vererek siyasete denge getirmiştir."

"BU SEÇİMLER TÜM DÜNYAYA İLHAM KAYNAĞI OLMALI"

İmamoğlu ayrıca toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunup şunları kaydetti:
"Bugün İstanbul'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek son seçim sonuçlarının şekillendirdiği yeni siyasi manzaraya ilişkin sorularını yanıtladım. Bu seçimler, son yıllarda dünyayı saran popülist otoriter dalganın nasıl geri döndürüleceği konusunda tüm demokratik hareketlere ilham kaynağı olmalı. Demokrasiyi sosyal adaletle harmanlayan, çevreye daha fazla zarar vermeden kalkınmayı sağlayan yeni bir uluslararası siyasi bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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