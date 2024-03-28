İmamoğlu seçimi kazanır mı? sorusuna yanıt verdi! CHP lideri Özel, "Giresun'u, Trabzon'u, Sinop'u kazanacağız" dedi; Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli için iddialı konuştu

31 Mart yerel seçimler için artık son düzlüğe girdi. 3 gün sonra tüm Türkiye oyunu kullanmak için sandık başına gitmeye hazırlanırken, en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da kıran kırana bir yarışın olduğu belirtiliyor. CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçimlerin kazananının kim olacağı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili iddialı açıklamalar geldi.

Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'yla Yeni Bir Sabah programında soruları yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"GİRESUN'U, TRABZON'U, SİNOP'U KAZANACAĞIZ"

"Büyükşehir sayısını artıracağımızı iddia ediyorum. Bunu 3 ay önce söyleseniz karamsarlık hakimdi ama beklentiler iyiye doğru gitti. Giresun'u, Trabzon'u, Sinop'u kazanacağız.

"BURSA, BALIKESİR, MANİSA VE DENİZLİ'Yİ ALIRSAK ŞAŞIRMAM"

Çok yüksek bir oranda çok doğru işler yaptığımızı gördük. Son haftada umduğumuzdan daha iyi bir son haftaya girmiş durumdayız. Şu mümkün, 11 büyükşehirin tamamını korumamız, üstüne de 3, 4, 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Vatandaş, iktidarın gücüne karşı yerelden denge kuracak.

İSTANBUL'U KİM KAZANACAK?

Her anket bir öncekinden iyi geldi. Her anket Ekrem Başkan için bir öncekinden iyi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. Haksızlığa uğradı, mazbatası iptal edildi ve ikinci seçim oldu ya. Ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını düşünüyorum. İkinci seçimdeki kadar bir farkı olası görüyorum."







