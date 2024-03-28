Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı... CHP ve Lütfü Savaş'a kötü haber: İşte adayların aldığı oy oranları

6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın olduğu kentlerin başında gelen Hatay'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) hakkında çıkan ses kayıtları iddiası nedeniyle Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çekmesiyle seçim sonuçları daha da merak konusu oldu.

HATAY'DAKİ SEÇİM YARIŞINDA SON DURUM

Mevcut CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine bazı kesimlerin tepki gösterdiği kentte, yarışın Savaş ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Mehmet Öntürk arasında geçmesi bekleniyor.

SON SEÇİM ANKETİ! GENAR YAYIMLADI

Tüm gözler artık 31 Mart'ta yapılacak seçimlere çevrilmişken, GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, seçimler 3 gün kala Hatay'daki son anket sonuçlarını paylaştı.

ALDIKLARI OY ORANLARI...

GENAR Araştırma tarafından yapılan ankete göre Hatay'da belediye başkanlığı el değiştiriyor ve seçimi AK Parti kazanıyor. Öntürk'ün yüzde 50,8'lik oy oranıyla birinci çıktığı ankette, Savaş'ın aldığı oy ise yüzde 37'de kalıyor.

Gökhan Zan ise yüzde 3,2 oy oranına sahip