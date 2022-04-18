İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu! İstanbul Valiliği izin vermedi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek çok konuşulmuştu. Paylaşılan MOBESE görüntüleri sonrasında da İmamoğlu tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermedi.

İstanbul Valiliği’nin görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermediği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. Avukatların yaptığı açıklamada görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak “Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır” denildi.



