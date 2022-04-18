HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu! İstanbul Valiliği izin vermedi…

İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu! İstanbul Valiliği izin vermedi…

18.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesine ilişkin olayda İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermediği öğrenildi.

İmamoğlu suç duyurusunda bulunmuştu! İstanbul Valiliği izin vermedi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek çok konuşulmuştu. Paylaşılan MOBESE görüntüleri sonrasında da İmamoğlu tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermedi.

İstanbul Valiliği’nin görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermediği öğrenildi.

2

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. Avukatların yaptığı açıklamada görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak “Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır” denildi.

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya sert tepki! 'Sızdıranların bulunması namus borcudur'İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya sert tepki! 'Sızdıranların bulunması namus borcudur'
Son dakika: Ekrem İmamoğlu MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına sert tepki gösterdi! Son dakika: Ekrem İmamoğlu MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına sert tepki gösterdi! "Vali Yerlikaya ile de görüştüm bunu kimin yaptırdığı..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hac kurası ne zaman yapılacak?Hac kurası ne zaman yapılacak?
Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş kararGörüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar
CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.