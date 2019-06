İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da vatandaşlara seslendi

İstanbul'un insanına her sokakta aynı samimiyetle kalbini açtığını, bugün nasılsa yarın da özünün ve sözünün aynı olacağını dile getiren İmamoğlu, hiç kimseye kötü bir dil kullanmadığını, rakibinin şahsiyeti üzerinden siyaset yapmadığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan seçim günü kimseyle münakaşa ve tartışmaya girmeden demokrasi bayramına gidiyormuş gibi oy kullanmalarını isteyerek, sandık görevlileriyle birlikte oylara sahip çıkacaklarını kaydetti.

- "Pazartesi günü hayat değişecek"

Daha sonra Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, demokrasi mücadelesi vererek bugünlere geldiklerini anlattı.

İnsanların her türlü ihtiyacını bildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu şehrin geleceği çocukları için çalışacağım. Şehrin enerjisi, heyecanı gençleri için çalışacağım. Şehrin vicdanı kadınları için çalışacağım. Bu şehrin insanları için çalışacağım. En öncelikli konu her yönüyle adalet olacak. İstanbul'un bütün sorunlarının çözümünü biliyoruz. Her partiye oy veren vatandaşlar bana oy verecek. Hiç endişeniz olmasın. Kaybettiğimiz 3 ayı çalışarak kazanacağız. Pazartesi günü hayat değişecek." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, yarın milyonlarca İstanbullunun sandığa gideceğini belirterek, "Provokasyonlara hazırlıklı olun, gülün geçin. Bizimle beraber bu süreci takip edin. Bu kardeşiniz yarın yine hak yedirmeyecek. Sizlerin enerjisiyle kimsenin hakkını da yemeyeceğiz, kendi hakkımızı da yedirmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, seçim otobüsünün yanına demirleyen tekneye binerek, vatandaşları selamladı.