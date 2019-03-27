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İmamoğlu: Toplum huzursuz kavga istemiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki bir davet salonunda düzenlenen 'Erzincanlılar Buluşması'na katildi/ CHP İlçe Adayı Turan Hançerli, Başakşehir Adayı Abdulhadi Akmugan, eski bakanlardan Mustafa Kul, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak da programda yer aldı.

İmamoğlu: Toplum huzursuz kavga istemiyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki bir davet salonunda düzenlenen 'Erzincanlılar Buluşması'na katildi/ CHP İlçe Adayı Turan Hançerli, Başakşehir Adayı Abdulhadi Akmugan, eski bakanlardan Mustafa Kul, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak da programda yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına başladıkları günden itibaren pozitif, kucaklayıcı bir dil kullandıklarını, bunun kurgulanmış, stratejik, kampanya dili olmadığını söyledi.
İmamoğlu, “Hayatım boyunca ne varsa özümde, o vardır sözümde sizinle konuştum. Bu toplum ne istiyor İstanbul'da? En önemli bence huzur istiyor. Biz aynı şeyi evimde, ailemle eşimle, çocuklarımla konuşuyoruz. Toplum huzursuz, kavga istemiyor. Toplum bu kadar siyaset konuşulsun istemiyor. Gerçekten memleket yoruldu. Bize 5 yılda 7 seçim yaptırdılar. Bu yedinci. Bu kadar insanları siyasetle yoran, gerçek dünyadan uzaklaştıran anlayış gerçekten toplumu yormuştur. 39 ilçeyi gezen bir kardeşiniz, yoldaş, arkadaşınız olarak söyleyeyim; İstanbul gerçekten büyük sıkıntıda. Başka bir dönem, başka bir süreyi başlatmalıyız. Herkese önce umudu anlattım, 'bu süreci başaralım, yüzünüz gülsün, bakın ben gülüyorum' dedim. 3.5 ay bütün meydanlar gülümsüyor artık. İstediğimiz yere vardık. Gerçekçi bir yarıştan sonra bakalım kimi tercih edecekler. Biz iddialıyız. İstanbul'u çok iyi yöneteceğiz. İstanbul'un her köşesini eşitleyeceğiz. En başta bu şehrin çocuklarını, eşitleyeceğiz. Herkesin inancına, yaşamına saygılı bir yönetim olacağız. İnsanla ilgilenen konuşan, sohbet eden dinleyen bir yönetici olacağız. Bu kardeşiniz Pazar gününden sonra mikrofonu alacak, 'Ey İstanbul 16 milyon insanımız ile birlikte kazandık' diyeceğim.ö dedi.
İmamoğlu, sözlerinin son bölümünde hiç kimsenin endişeli olmamasını son birkaç günde de çalışmasını, Pazar günü halaylar çekerek, umudu yeşertmesi gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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