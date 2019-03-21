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İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz' etkinliğinin ardından Fatih'e geçerek özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.

İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 

Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz' etkinliğinin ardından Fatih'e geçerek özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. İmamoğlu üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte öğrencilere, İstanbul'un sorunları ve çözüme dönük projelerinden söz etti. İmamoğlu, "İstanbul'un geleceğe dair bir vizyon programı, ne yazık ki yok. Bilgi sahibi bile değiliz. Bunun alt yapısını oluşturmak için, 'İstanbul İstatistik Ofisi'ni kurduk. Sizler, buralardan çok faydalanacaksınız. İstanbul'un geleceğini orada göreceksiniz" dedi.

"24 SAAT ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ"
İmamoğlu daha sonra öğrencilerin yazılı olarak hazırladığı ulaşımdan, kent siluetine kadar birçok konudaki sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, "24 saat ulaşım" konulu bir soruyu, "Yaklaşımımız net. 24 saat ulaşımı sağlayacağız. Gece çalışan insanlar ve gençler tarafından isteniyor. İstanbul gibi yaşayan bir kentin ölü saatlerini değerlendirilmesi açısından 24 saat ulaşım çok değerli. Tabii bu her hat için aynı yoğunlukta elbette olmayacak. Bir verimlilik hesabı yapılıp, ona göre oluşturulacak" diye yanıtladı.
İmamoğlu'nun "Gençlerin siyasete katılımına" yönelik soruyu da, "Siyaset, asla bir meslek değil, görevdir. Şu anda edindiğiniz eğitimle, elde edeceğinizi meslek hayatınızla, eğitiminizle, tecrübenizle mutlaka siyasette var olun. Özellikle kadın sayısı anlamında. Meslek olarak görürseniz, size de memlekete de bir yararı olmaz. Siyasetin malzemesi insan ama siyaset yapan insan malzemesi de kalite olarak sorun yaşamaya başlıyor Türkiye'de. Eğitimli insanların ve iş yaşamında başarılı insanların siyasette varlığı Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde yanıtladı.

"İNSANLARI AYRIŞTIRANLAR BENİM YOL ARKADAŞIM OLAMAZ"
Konuşmasının devamında toplumun her kesiminden oy istediğini belirten İmamoğlu, "Ben herkesin oyunu istiyorum kardeşim. Herkesten de oy alacağım göreceksiniz. Benim çağrım karşılık bulacak göreceksiniz. Ben CHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin oyunu en fazla istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer alınmasın, vallahi billahi AK Partililer'in başımızın üzerinde yeri var. Biz, ayırt etmeyeceğiz. İnsanları ayrıştıranlar, benim yol arkadaşım olamaz. Ben HDP'linin de oyunu istiyorum. Yan komşum ya, üstümde oturuyor, yan binamda oturuyor. Milyonlarca insanı karalıyorsunuz, ondan sonra insan geliyor ve bana gözyaşıyla anlatıyor" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

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