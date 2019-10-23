HABER

"İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz" - "Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı bildirmek isterim"

BİNGÖL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz." dedi.

Bingöl'deki temasları kapsamında katıldığı Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, vefanın, dayanışma ve muhabbetin şehri olan Bingöl'de bununmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, Bingöl'ün sorunlarını, problemlerini￼ istişare etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak için toplantı yaptıklarını ifade ederek, Bingöllülerin yaşam şartlarını iyileştirecek projeleri adım adım, gece gündüz, kararlı bir şekilde yapmaya gayret göstereceklerini belirtti.

- Barış Pınarı Harekatı

"Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nda sahada kazanırken masada da kazanmaya devam ediyoruz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun getireceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz çok önemli bir projeyi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah çok kısa bir sürede de bu güvenli bölgenin inşası ile bölgeye huzur, mutluluk geleceğini, bu huzur ve mutlulukla da hakikaten hem bölge için hem ülkemiz için bir istikrar ortamının oluşacağını düşünüyorum."

- Bingöl'e "Millet Vadisi"

Bingöl'ün Genç ilçesinde millet bahçesi yapımı konusunda çalışmaların sürdüğü anlatan Kurum, kent merkezindeki Çabakçur Vadisi'nde de "Millet Vadisi" yapılacağını söyledi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Bingöl'de bir millet bahçesi yapılması talimatını verdiler. Bugün yer noktasında istişaremizi yaptık ve almış olduğumuz karar çerçevesinde Çapakçur Vadisinde yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanda etaplar halinde burayı bir vadi şekline çevireceğiz. Bunu da Türkiye'de 'Millet Vadisi' olarak ilk defa Bingöl'de gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

- İmar denetçi sayısı artırılıyor

Bakan Kurum, ülke genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda bin yeni imar denetçisinin görevlendirileceğini vurguladı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz. Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sayı 2 bin 100 olacak. 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek, şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sit ve tabiat alanlarımızda, kaçak yapı nerede varsa bu kaçak yapıyla mücadele noktasında imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Ve mevzuata, kanuna aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar. Biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştiriyor olacağız."

Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele noktasında hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini ifade etti.

- "Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kurum, "Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı da buradan bildirmek isterim.
Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Bingöl'e gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önemine değindi.

Yılmaz, Bakanlığın masa başında çalışmak yerine, bölgelere giderek, yöre insanı ile sorunlara çözüm aradığına işaret ederek, bu çalışmalarından dolayı Bakan Kurum ve tüm ekibine teşekkür etti.

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Avcılar'da binanın çatısı alev alev yandıAvcılar'da binanın çatısı alev alev yandı
Türk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştıTürk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

Şehitler için yaptırıldı! Bugün açıldı

2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

2020'de başlayacak! Orduya 'ASİP' geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.