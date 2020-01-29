HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek: - "Teklifte yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu yoktur" - "Büyükşehir dışındaki değer artışlarında, bu değer artışından belediyenin istifade edemeyeceği doğru değil" - Genel Kurulda teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu bulunmadığını söyledi.

Akyürek, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon toplantılarının demokratik nezaket içinde geçtiğini ifade eden Akyürek, söz almak isteyen tüm milletvekillerinin konuştuğu komisyon toplantısına ilişkin 98 sayfalık Komisyon raporunun Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

Akyürek, belediye başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığını anımsatarak, teklifin, belediye başkanlarının sürekli gündeminde olan birçok konu ve problemi çözüme kavuşturacağını vurguladı.

Komisyon Başkanı Akyürek, teklifle değer artış vergisi, yatay mimari, parsel bazında imar artışının yapılmaması ve ruhsatsız yapılarda "tapuya beyanlar" bölümüne şerh düşülmesi ile ilanların herkesin görebileceği şekilde yapılması gibi birçok konunun düzenlendiğini de kaydetti.

Teklife yönelik en çok, "yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması" ve "vesayet oluşturulması" şeklinde eleştiri geldiğini anımsatan Akyürek, kanun teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu bulunmadığına işaret etti.

Büyükşehir dışında ortaya çıkan değer artışından belediyenin istifade edemeyeceği yönündeki eleştirilerin de gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akyürek, "Büyükşehir dışındaki belediyelerde de yüzde 40'ı onaylayan idare belediyeye ait; yüzde 30, yüzde 30 da yine kentsel dönüşümde kullanılmak üzere Şehircilik Bakanlığına ve Maliye hazinesine gitmiş oluyor." şeklinde konuştu.

Akyürek, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde millet bahçesi konusunda atıf bulunduğunu, kanun çıktıktan sonra bu konuda farklı bir çalışmanın yapılacağını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Konya'ya ilişkin sorularını da yanıtlayan Akyürek, memleketi olan Konya'da toplu ulaşım, su, ekmek ve kamu alanı ücretlendirmesinde her zaman en düşük rakamların uygulandığını, son dönemde suda özel bir indirim daha yapıldığını kaydetti.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, Genel Kurulda teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından Sancar, Komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!
Anahtar Kelimeler:
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.