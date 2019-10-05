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İmece usulü minare yıkımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yenisi yapılacak bir caminin eski minaresi, vatandaşlar tarafından imece usulü ile yıkıldı.Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde geçen günlerde yenisi yapılması için yıkılan caminin minaresi, vatandaşların imece usulü çalışmasıyla yıkıldı.

İmece usulü minare yıkımı

Afyonkarahisar’da yenisi yapılacak bir caminin eski minaresi, vatandaşlar tarafından imece usulü ile yıkıldı.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde geçen günlerde yenisi yapılması için yıkılan caminin minaresi, vatandaşların imece usulü çalışmasıyla yıkıldı. Vatandaşlar halat ve çekici yöntemi ile yıkılacak minarenin etrafında önceden önlem alarak kimseyi yaklaştırmadı. Minareye bağladıkları halatları yıkım için kullanılacak olan vince bağlayan mahalleli, yıkım anında herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için belde halkını uyardı. Daha sonra vincin hareket etmesi ile birlikte minarenin bir kısmı yıkıldı. Bir anda ortalık toz duman olurken yıkım ekibi hemen etrafta temizleme çalışması yaptı. Yıkım öncesi ve yıkım esnasında belde halkından bir vatandaş minarenin yıkım anını saniye saniye görüntüleyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri çeken kişi minare yıkılırken “Bomba atmış gibi” diyerek yıkımın şiddetini dile getirdi. Görüntüleri çeken şahıs ise yıkımı canlı yayından paylaştığını da dile getirdi.
Yeni bir cami yapmak için eski caminin yıkım kararını alan belde sakinleri hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni cami inşaatına başlayacakları kaydedildi.

İmece usulü minare yıkımı

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