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İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Siirt Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar (42), koronavirüs nedeniyle uygulanan immün plazma tedavisi sonucu iyileşti. Yoğun bakımdan normal servise geçen Kayar, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Siirt'te 'Covid-19' teşhisi koyulan Turgut Kayar, özel güvenlik amiri olarak görev yaptığı devlet hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandı. Kayar, immün plazma tedavisinin ardından iyileşme göstererek, yoğun bakım ünitesinden normal servise nakledildi.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Hastanede görev yaparken, kendisinde koronavirüs tespit edildiğini anlatan Turgut Kayar, "Koronavirüs vakaları geldiği ilk günden beri hastanede görev yapmaktaydım. Bir süre sonra kendimi iyi hissetmediğim için doktorlara başvurdum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Tedaviye alındım. Tedavim yoğun bakım ünitesinde devam etti. 15 gün boyunca tedavi gördüm. İmmün plazma tedavisi bana uygulandıktan sonra yoğun bakımdan çıkıp, normal servise alındım. Şu an iyiyim. Allah'ın izniyle taburcu olacağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesrin Atiş de Turgut Kayar'ın immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kendisi şikayetleri üzerine tedavi altına alındı ve sonucu pozitif çıktı. Hastamız, yoğun bakımının 5'inci gününde, Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi'nden getirilen kök hücre sayesinde normal odaya alındı. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavisine normal serviste devam edilecektir" diye konuştu.

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Siirt Devlet Hastanesi koronavirüs İmmün plazma tedavisi

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