İmmün plazma tedavisi nedir? Koronavirüs tedavisinde ne kadar işe yarıyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyaya ağır bir darbe vudu ve vurmaya devam ediyor. Hastaların hastanelerde bakımları sürerken araştırmacılar da aşı, immün plazma tedavisi, ilaç gibi koronavirüs tedavileri üzerinde çalışıyorlar. İnsanlar özellikle ne zaman aşı geliştirilecek, koronavirüse iyi gelen ilaç var mı merak ediyorlar.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

İmmün plazma, koronavirüsü yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılacak.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NE KADAR ETKİLİ?

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan plazma toplayarak başka bir hastanın tedavisinde yararlandıklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Kızılay, plazma tedavisinde tecrübeli olduklarını, bunun daha önce de farklı tedavilerde uygulandığını dile getirerek, şunları aktardı: