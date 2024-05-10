MHRS'de 'onaylı randevu' dönemi! Ne zaman uygulanacak? Randevuya gidilmezse...

Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

"ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ" NEDİR VE NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?

Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

SİSTEM ÜZERİNDEN RANDEVU ALAN KİŞİLERİN, RANDEVU SAATİNE UYACAĞINA İLİŞKİN ONAY VERMESİ GEREKİYOR MU?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

ONAY VERİLEN RANDEVU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

SİSTEM ÜZERİNDEN RANDEVU ALAN ANCAK ONAYLAMAYAN KİŞİLERE İLİŞKİN SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

ONAYLANAN RANDEVUYA GİDİLMEZSE HERHANGİ BİR KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

RANDEVUSUNU ONAYLAMAYAN YA DA İPTAL ETMEYEN KİŞİLER, ERTESİ GÜN BAŞVURUDA BULUNDUĞU HASTANEDEN HİZMET ALABİLECEK Mİ?

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

TÜM RANDEVULAR İÇİN ONAY ZORUNLU OLACAK MI?

Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNDEN MUAF OLAN GRUPLAR VAR MI?

Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

HASTANEDEN 24 MAYIS GÜNÜ SAAT 14.00 İÇİN RANDEVU ALAN VE BİR GÜN ÖNCE RANDEVUSUNU ONAYLAYAN KİŞİ, ONAY İŞLEMİNDEN SONRA RANDEVUYA GİTMESİNİ ENGELLEYEN BİR DURUM ORTAYA ÇIKTIĞINDA NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da 23 Mayıs 20.00'ye kadar iptal edilebilecek. Bu saate kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

ERTESİ GÜNE RANDEVUSU BULUNAN 200 KİŞİ, SAAT 20.00'YE KADAR RANDEVUSUNU ONAYLAMADI. BU RANDEVULAR, OTOMATİK OLARAK İPTAL EDİLMİŞ KABUL EDİLEREK, TALEPTE BULUNAN HASTALARA MI VERİLECEK? SAAT 20.00'YE KADAR ONAY İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYEN BİR KİŞİ, SONRASINDA RANDEVU ALABİLECEK Mİ?

Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





