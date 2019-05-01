KADIN

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

Rahim sarkması kadınların yaşam kalitesini etkileyen önemli sorunlardan. Fazla kilo, çok sayıda gebelik, ağır kaldırmak, sürekli öksürmek gibi birçok problemin neden olmasıyla meydana gelen sarkma problemi, Çin’de yaşayan 60 yaşındaki bir kadının başına geldi. Olayın bu kadar dikkat çekici olması ise kadının problemin dans ederken gerçekleştiğini iddia etmesi.

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

Çin'in Xuzhou şehrinde 60 yaşındaki Çinli kadının rahmi sarktı. Çin video haber sitesi Pear’a konuşan adı açıklanmayan hastanın doktoru Dr. Song Hongjuan, ‘’60 yaşındaki hasta kapıdan içeri girdiğinde ağlayarak rahminde tümör olabileceğini ve bunun dans ederken dışarı çıktığını söyledi. Önce böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermedik. Yapılan testler sonucu rahmin sarktığı sonucuyla karşılaştık. Rahmi vajinasının dışındaydı. Hasta önce bunun bir tümör olabileceğini söyledi. Sonrasında ise çok fazla dans ettiği için rahminin sarktığnı söyledi. Ancak teorileri doğru değil. Evet rahmi sarkmıştı ama bu dansla ilgili değil. Doğum yaptığı dönemde oldukça büyük bir bebek doğurduğunu öğrendik. Ve bu durum sonucunda uterus prolapsusu (rahim sarkması) geçirmiş ancak çok fazla önemsenmediği için tedavi edilmemiş. Yaşla beraber durumun kötüleştiğini sonucuna vardık’’ diye konuşuyor.

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Dr Song gazetecilere, ekibinin hastaya ameliyat yaptığını ve iyileşme yolunda olduğunu da ekliyor.

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Uzmanlar bunun her yaştan kadında görülebileceğinin söylerken özellikle yeni doğum yapan anneleri pelvik kaslarını güçlendirme konusunda bilinçli olmaya davet ediyorlar. Bununla birlikte kronik öksürük, alerjik rinit, kabızlık problemi olan kadınlarda da bu problemler oldukça sık görülüyor. Bu noktada uzman bir hekimden yardım almak en doğrusu olacaktır.

RAHİM SARKAR MI?

Tuhaf gelse de, rahim olarak da bilinen uterusun vajinadan çıkması mümkündür. Rahim sarkması, organın vajinaya doğru veya içine kaymasıdır. Doğum sonrası sık görülen bir sorundur ve pelvik taban kasları zayıfladığında meydana gelir. Yaşlanmak, fazla kilolu olmak ve çok fazla ağır kaldırma gerektiren bir işe sahip olmak da uterusu destekleyen kasları zayıflatabilir. Rakamlar kadınların yaklaşık üçte birinin mesaneyi veya barsakları da içerebilen bir tür pelvik organ prolapsusu yaşayacağını göstermektedir.

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PELVİK TABAN KASLARINIZI NASIL ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ?

Pelvik kaslarınızın nasıl sıkılıp bırakılacağını öğrenmek kolaydır. Öğrenmenin en yaygın yöntemi, idrarınızı yaparken idrar akışını kesmektir. Bu kasları tespit etmenin başka bir yolu, idrar yapmayı bitirdiğinizde son idrar damlalarını sıkarak çıkarmaktır. Önce bu kasların tam olarak nerede olduğunu anlamamız gerekiyor. Küçük tuvaletinizi yaparken, istediğiniz zaman durabilmenizi sağlayan kaslar pelvik taban kaslarıdır. Bir kişi yaşlandıkça pelvik taban kasları doğal olarak zayıflar ve çocuk sahibi olan kadınların doğum sonucu daha zayıf pelvik tabanlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Uzmanlar kaslarınızı güçlendirmek için şunları tavsiye eder:

  • Rahatça oturun ve kasları arka arkaya 10 ila 15 kez sıkın
  • Nefesinizi tutmayın veya aynı anda mide, kalça veya kalça kaslarınızı sıkmayın
  • Alıştırmaya alışınca her sıkmayı birkaç saniye tutmayı deneyin
  • Her hafta günlük rutininize daha fazla sıkma ekleyin.

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rahim sarkması pelvik taban

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