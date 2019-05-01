İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

Çin'in Xuzhou şehrinde 60 yaşındaki Çinli kadının rahmi sarktı. Çin video haber sitesi Pear’a konuşan adı açıklanmayan hastanın doktoru Dr. Song Hongjuan, ‘’60 yaşındaki hasta kapıdan içeri girdiğinde ağlayarak rahminde tümör olabileceğini ve bunun dans ederken dışarı çıktığını söyledi. Önce böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermedik. Yapılan testler sonucu rahmin sarktığı sonucuyla karşılaştık. Rahmi vajinasının dışındaydı. Hasta önce bunun bir tümör olabileceğini söyledi. Sonrasında ise çok fazla dans ettiği için rahminin sarktığnı söyledi. Ancak teorileri doğru değil. Evet rahmi sarkmıştı ama bu dansla ilgili değil. Doğum yaptığı dönemde oldukça büyük bir bebek doğurduğunu öğrendik. Ve bu durum sonucunda uterus prolapsusu (rahim sarkması) geçirmiş ancak çok fazla önemsenmediği için tedavi edilmemiş. Yaşla beraber durumun kötüleştiğini sonucuna vardık’’ diye konuşuyor.

Dr Song gazetecilere, ekibinin hastaya ameliyat yaptığını ve iyileşme yolunda olduğunu da ekliyor.

Uzmanlar bunun her yaştan kadında görülebileceğinin söylerken özellikle yeni doğum yapan anneleri pelvik kaslarını güçlendirme konusunda bilinçli olmaya davet ediyorlar. Bununla birlikte kronik öksürük, alerjik rinit, kabızlık problemi olan kadınlarda da bu problemler oldukça sık görülüyor. Bu noktada uzman bir hekimden yardım almak en doğrusu olacaktır.