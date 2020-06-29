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İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Tayvan parlamentosunda Çin yanlısı ana muhalefet partisinden milletvekiller hükümeti protesto amacıyla parlamentoyu işgal edince içeri zorla giren iktidar partisi vekilleriyle kavga ve arbede yaşandı

İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

Tayvan'da ana muhalefetteki KMT partisinden milletvekilleri parlamentonun ana salonuna giden kapılara barikatlar kurdu (Reuters)

Tayvan parlamentosu dün akşam iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekilleriyle, ana muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisinden milletvekilleri arasında kavgaya sahne oldu.

Sıklıkla parlamento içinde kavga ve protestoların yaşandığı Tayvan'da yaklaşık 20 KMT milletvekili, hükümetin "despotluğunu" protesto ettiklerini söyleyerek meclisin ana salonuna çıkan kapıları zincir ve sandalyelerle barikat kurarak kapattı.

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Tayvan'ın kendi topraklarına dahil olduğunu söyleyen Çin ile yakın ilişkiyi savunan KMT, DPP’nin lideri ve Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in bazı kararları kanun yoluyla zorla aldığını savunuyor ve kıdemli yardımcısı Chen Chu’yu hükümetin üst düzey pozisyonlarından birine getirmesine karşı çıkıyor.

DPP milletvekillerinin barikatları kaldırıp salona zorla girdikten sonra KMT'den vekiller pozisyonunu korumak isteyince kavga ve arbede yaşandı.

Salondan çıkarılan KMT vekilleri iltidar partisi milletvekillerini kendilerine karşı şiddet uygulamakla suçladı.

Ocak ayındaki genel seçimler ve başkanlık seçimlerinde hezimete uğrayan KMT parlamentodaki işgal eylemine pazar akşamı başlamıştı.

KMT, ülkenin lideri Tsai'nin bazı kararları kanun yoluyla zorla almasını ve üst düzey yardımcısı Chen Chu'yu Control Yuan adlı bağımsız hükümet denetçisi poziyonuna atamasını sertçe eleştiriyor. Tsai'nin hükümetinin "her zamankinden daha despotça" olduğunu savunuyor.

Çin hükümetinin 5 kolundan biri olan Control Yuan, hükümetin diğer kollarını izleyen bir soruşturma kuruluşuna verilen ad.

Parlamentoda çoğunluğa sahip DPP ise 1980'de Tayvan'da KMT iktidar olduğu dönemde demokrasi yanlısı gösterilere yardım ettiği için hapse giren Chen'in, KMT tarafından hedef gösterilmesine tepki gösteriyor.

Partiden ve devlet başkanlığından yapılan açıklamada KMT'nin "saçmalık" olarak nitelendirilen eylemi kınandı.


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