İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

Tayvan seçiminin ardından Çin: Ayrılıkçılar 10 bin yıl leş gibi kokacak Tayvan'ın kendi topraklarına dahil olduğunu söyleyen Çin ile yakın ilişkiyi savunan KMT, DPP’nin lideri ve Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in bazı kararları kanun yoluyla zorla aldığını savunuyor ve kıdemli yardımcısı Chen Chu’yu hükümetin üst düzey pozisyonlarından birine getirmesine karşı çıkıyor.

Sıklıkla parlamento içinde kavga ve protestoların yaşandığı Tayvan'da yaklaşık 20 KMT milletvekili, hükümetin "despotluğunu" protesto ettiklerini söyleyerek meclisin ana salonuna çıkan kapıları zincir ve sandalyelerle barikat kurarak kapattı.

Tayvan parlamentosu dün akşam iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekilleriyle, ana muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisinden milletvekilleri arasında kavga ya sahne oldu.

Salondan çıkarılan KMT vekilleri iltidar partisi milletvekillerini kendilerine karşı şiddet uygulamakla suçladı.

Ocak ayındaki genel seçimler ve başkanlık seçimlerinde hezimete uğrayan KMT parlamentodaki işgal eylemine pazar akşamı başlamıştı.

KMT, ülkenin lideri Tsai'nin bazı kararları kanun yoluyla zorla almasını ve üst düzey yardımcısı Chen Chu'yu Control Yuan adlı bağımsız hükümet denetçisi poziyonuna atamasını sertçe eleştiriyor. Tsai'nin hükümetinin "her zamankinden daha despotça" olduğunu savunuyor.

Çin hükümetinin 5 kolundan biri olan Control Yuan, hükümetin diğer kollarını izleyen bir soruşturma kuruluşuna verilen ad.

Parlamentoda çoğunluğa sahip DPP ise 1980'de Tayvan'da KMT iktidar olduğu dönemde demokrasi yanlısı gösterilere yardım ettiği için hapse giren Chen'in, KMT tarafından hedef gösterilmesine tepki gösteriyor.

Partiden ve devlet başkanlığından yapılan açıklamada KMT'nin "saçmalık" olarak nitelendirilen eylemi kınandı.



