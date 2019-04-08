KADIN

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 08.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Tahmini her 450 kadından biri 20 haftalık ya da daha fazla bir süre boyunca hamile olduğunu fark etmiyor. Bu kadınlardan biri de son ana kadar hamile olduğunu anlayaman Patricia Crawford’tu. Crawford, zehirlenme düşüncesiyle banyoya koştuğunu sanarken doğum süpriziyle karşılaştı.

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

Ara sıra yaşadığı mide bulantısı ve birkaç hafta önce hissettiği çarpıntı dışında hiçbir hamilelik belirtisi yaşamayan kadın evinin banyosunda sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Patricia, doğum yapmadan önce uykusundan mide bulantısıyla uyandı. Karnındaki yoğun sancıların zehirlenmeden kaynaklandığını düşünen kadın banyoya girer girmez doğum yaptı.

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Doğum belirtisi olarak pek bir şey yaşamadığını söyleyen kadın birkaç hafta önce karnında tekmeler olduğunu hissettiğini ancak babasının ölümü nedeniyle bunu unuttuğunu ifade etti.

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Kadınların çoğu hamile olduklarını beş ya da altı haftada fark eder. Ancak her kadından yaklaşık birinin 20 hafta veya daha uzun bir süre hamile kalana kadar bir bebeği olacağını fark etmeyeceği tahmin edilmektedir.

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Düzensiz regl dönemi nedeniyle de hamile olduğunu anlamayan kadın yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Gece birdenbire mide bulantısı ve karnımda kramplarla uyandım. O ana dek bile bir şey anlamamıştım. Bir anda banyoya girdiğimde bebek kaymaya başladı. İnanılmaz ama doğum yapıyordum. Hala şoktayım.''

Çiftin James adını verdikleri bebekleri oldukça sağlıklı.


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Anahtar Kelimeler:
Patricia Crawford doğum

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