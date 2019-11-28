İnanılmaz iddia: Kraliçe tahtı bırakıyor, ama kime?

İngiliz kraliyet ailesi bir süredir dünya basınının da manşetlerinde. Üstelik bunun tek sebebi ailenin iki genç prensi William ve Harry ile onların gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle değil.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun karıştığı skandal ve statü düşürülmesinden sonra Buckingham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki 18 ay içinde tahtı bırakıp emekli olmaya hazırlanıyor.

Yani dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 95 yaşına geldiğinde artık emekliye ayrılacak.

Peki tahtı kime bırakacak? Bazıları Kraliçe'nin tahtı doğal olarak en büyük oğlu Prens Charles'a bırakacağını savunuyor.

Bazıları da onu atlayıp ailenin en popüler üyesi ve sıralama babasından sonra gelen Prens William'a bırakacağını iddia ediyor.

Fakat son haberlere göre Kraliçe, kuralı bozmayacak ve yıllardır tahtı bekleyen oğlu Prens Charles'a yerini devredecek.

Kraliçe 2. Elizabeth son üç yıldır halkın karşısına daha az çıkıyordu. Kocası Prens Philip de bir süre önce kraliyet görevlerini bırakıp emekliye ayrılmıştı.