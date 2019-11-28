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İnanılmaz iddia: Kraliçe tahtı bırakıyor, ama kime?

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

İngiliz kraliyetine ilişkin ortaya atılan son iddia kafaları karıştırdı. İddiaya göre kraliçe 18 ay içinde yani 95 yaşına girdiğinde emekli olarak tahtı bırakacak. Bu iddia akıllara şu soruyu getirdi; Taht kimin olacak?

İnanılmaz iddia: Kraliçe tahtı bırakıyor, ama kime?

İngiliz kraliyet ailesi bir süredir dünya basınının da manşetlerinde. Üstelik bunun tek sebebi ailenin iki genç prensi William ve Harry ile onların gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle değil.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun karıştığı skandal ve statü düşürülmesinden sonra Buckingham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki 18 ay içinde tahtı bırakıp emekli olmaya hazırlanıyor.

Yani dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 95 yaşına geldiğinde artık emekliye ayrılacak.

Peki tahtı kime bırakacak? Bazıları Kraliçe'nin tahtı doğal olarak en büyük oğlu Prens Charles'a bırakacağını savunuyor.

Bazıları da onu atlayıp ailenin en popüler üyesi ve sıralama babasından sonra gelen Prens William'a bırakacağını iddia ediyor.

Fakat son haberlere göre Kraliçe, kuralı bozmayacak ve yıllardır tahtı bekleyen oğlu Prens Charles'a yerini devredecek.

Kraliçe 2. Elizabeth son üç yıldır halkın karşısına daha az çıkıyordu. Kocası Prens Philip de bir süre önce kraliyet görevlerini bırakıp emekliye ayrılmıştı.

İngiliz basınında yer alan bazı iddialara göre Kraliçe, kapalı kapılar ardında devir teslim töreni için hazırlıkları sürdürüyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de tahta çıkmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth, o sırada 25 yaşındaydı.

Babasının ölümünden sonra tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, adını tarihe "en uzun süre tahtta kalan kraliçe" olarak yazdırdı.

Kurallar gereği ne Camilla Parker Bowles ne de Kate Middleton, eşleri tahta çıktığında "kraliçe" unvanı" alamayacak. Onun yerine "kral eşi" ya da "kralın eşi" anlamına gelen bir unvan taşıyacaklar.

Bu özelliğiyle İngiliz kraliyet ailesi Avrupa'nın bazı monarşilerinden farklı. Örneğin, İspanya Kralı Felipe'nin eşi Letizia, soylu bir aileden gelmemesine rağmen "kraliçe" unvanı taşıyor.

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