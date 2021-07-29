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  4. İnanılmaz! İki başlı yılanın şaşkına çeviren av anı viral oldu

İnanılmaz! İki başlı yılanın şaşkına çeviren av anı viral oldu

29.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben ve Jerry adındaki iki başlı yılanın her iki ağzıyla da tuttuğu fareleri yediği anlar sosyal medyada viral oldu. Sürüngenlere merakıyla bilinen Brian Barczyk'ın paylaştığı bu inanılmaz görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

Embriyonun eksik bölünmesinden kaynaklanan ve bisefali olarak bilinen fenomenin sonucu olarak ortaya çıkan iki başlı yılan, bu haliyle kuşkusuz daha çok heyecanlandıran ve panik oluşturan bir havaya sahip olmaya neden oluyor.

Ancak bu Brian Barczyk için hiç de korkulacak bir durum değil. Sürüngenlerle iç içe yaşayan Biran, Ben ve Jerry adını verdiği yılanının av yakaladığı anları Instagram hesabından paylaşıyor.

İKİ KAFASI BİR SİNDİRİM SİSTEMİ VAR

Kaliforniyalı Brian DailyMail'e verdiği demeçte, ''Beslenme olayı sırasında her bir kafanın ayrı ayrı kendi yemeğini yiyor ancak yılanın sadece bir sindirim sistemi var. Bu tip yılanlar genellikle çok yaşamıyor ama Ben ve Jerry şu anda 4 yaşında. Bu çok ama çok özel bir durum. Her iki kafa ve dil de hareket ediyor ancak her zaman aynı şekilde değil. İki beyin farklı kararlar verdiğinden, iki başlı yılanların vahşi doğada hayatta kalmaları pek mümkün değil'' şeklinde konuşuyor.

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Ben ve Jerry iki başlı olarak doğan 10.000 yılandan biri. İki başlı yılanların çoğunun birkaç ayını zar zor geçirdikleri, ancak yetişkinliğe ulaşmaları durumunda mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam ettikleri belirtiliyor.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Yılanın bu anlarını 20 binden fazla kişi izlerken birçok kişi yılanların sindirim sistemi hakkında sorular sordu. Elbette şaşkınlıklarını da gizleyemediler.

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