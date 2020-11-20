İnanılmaz! Patatese gül sapı saplayın ve bir hafta sonra ne olduğuna bakın

İhtiyacın olan tek şey bir gül, bir patates, bir plastik şişe, saksı toprağı ve bir saksı. Gül ve patates mi? Evet, doğru okudunuz! Bu numara kulağa çok tuhaf gelecek ama işe yarıyor.

Beğendiğiniz bir gül seçin, tüm yapraklarını çıkarın ve gülün başını çapraz olarak kesin (çiçekten yaklaşık 3 cm uzakta).

Patatesi alın ve sapın genişliğinde bir delik açın; sapın delik içinde sallanmadığından emin olun. Saksının dibini 5 santimetre toprak ile örtün ve üstüne patatesi yerleştirin. Geri kalanını da toprak ile doldurun. Plastik şişenizin altını kesin ve dikkatlice topraktan çıkan sapın üzerine yerleştirin. Ara sıra gülü sulayın ve güllerinizin nasıl büyüdüğünü daha önce hiç olmadığı gibi izleyin!

