İnanılmaz tesadüf! Nişanlı çift gerçeği öğrenince şok oldu

Heidi ve Ed Savitt, ilk kez 2011’de öğrenci oldukları Newcastle Üniversitesi’nde tanışmıştı. Öğrenci evinde yaşayan Ed’in çamaşır makinesi bozulunca evin eski kiracısı Heidi’yi aradı.

İkili bu tanışmanın ardından birbirinden hiç ayrılmadı ve beklenen teklif yıllar sonra Ed’den geldi. Ancak çiftin hikayesi burada bitmedi. Heidi, anne ve babasıyla tanıştırmak için Ed’i ailesinin evine götürdü. O akşam yemekte Heidi’nin annesi, kızının altı yaşındayken Türkiye tatillerinde Ed adlı bir arkadaşı olduğunu hatırlamıştı.

Çift, Heidi’nin çocukken Ed adında bir sevgilisi olmasını başlangıçta tatlı bir tesadüf olarak yorumladı. Ancak Heidi’nin annesi, o akşamdan sonra aile albümlerini çıkararak Heidi ve tatildeki sevgilsi Ed’in olduğu fotoğrafları bularak çifte gönderdi. Fotoğrafları gören çift şok olmuştu. 6 yaşındayken yanyana durdukları fotoğraflarına şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ardından Ed’in ailesi de aynı tatilde çekilmiş fotoğrafları bulunca tesadüf doğrulandı. Ed ve Heidi, 6 yaşındayken aileleriyle çıktıkları tatilde tanışmış ve birbirilerine çocukça aşık olmuştu.