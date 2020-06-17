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  4. İnanılmaz tesadüf! Nişanlı çift gerçeği öğrenince şok oldu

İnanılmaz tesadüf! Nişanlı çift gerçeği öğrenince şok oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Nişanlı çift üniversitede tanışıp birbirine aşık olmuştu. Ancak anneleri, çocukların altı yaşındayken ailecek yapılan bir tatilde arkadaş olduklarını fark etti.

İnanılmaz tesadüf! Nişanlı çift gerçeği öğrenince şok oldu

Heidi ve Ed Savitt, ilk kez 2011’de öğrenci oldukları Newcastle Üniversitesi’nde tanışmıştı. Öğrenci evinde yaşayan Ed’in çamaşır makinesi bozulunca evin eski kiracısı Heidi’yi aradı.

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İkili bu tanışmanın ardından birbirinden hiç ayrılmadı ve beklenen teklif yıllar sonra Ed’den geldi. Ancak çiftin hikayesi burada bitmedi. Heidi, anne ve babasıyla tanıştırmak için Ed’i ailesinin evine götürdü. O akşam yemekte Heidi’nin annesi, kızının altı yaşındayken Türkiye tatillerinde Ed adlı bir arkadaşı olduğunu hatırlamıştı.

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Çift, Heidi’nin çocukken Ed adında bir sevgilisi olmasını başlangıçta tatlı bir tesadüf olarak yorumladı. Ancak Heidi’nin annesi, o akşamdan sonra aile albümlerini çıkararak Heidi ve tatildeki sevgilsi Ed’in olduğu fotoğrafları bularak çifte gönderdi. Fotoğrafları gören çift şok olmuştu. 6 yaşındayken yanyana durdukları fotoğraflarına şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ardından Ed’in ailesi de aynı tatilde çekilmiş fotoğrafları bulunca tesadüf doğrulandı. Ed ve Heidi, 6 yaşındayken aileleriyle çıktıkları tatilde tanışmış ve birbirilerine çocukça aşık olmuştu.

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1997’de iki aile de, yurt dışı tatiline çıkmaya karar vermişti. Tamamen farklı şehirlerde yaşayan iki aile de henüz birbirini tanımıyordu. Birbirinden habersiz olarak Bodrum’da tatil yapmaya karar veren aile, tatilde tanıştı ve çocukları arkadaş oldu. Tatil boyunca birbirinden ayrılmayan Ed ve Heidi’nin tatilleri bitince arkadaşlıkları da sona erdi. İkisi de çocukluklarındaki tatil arkadaşını çoktan unutmuştu.

20 YIL SONRA BİR ARAYA GELEREK EVLENDİLER

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Çift başlarından geçen bu tesadüfü ailelerine ve arkadaşlarına anlatmaya başlayınca hikayeleri internette de duyuldu. 2016 yazında evlenen Ed ve Heidi, çocukluk tatilini birlikte geçirdikleri yeri tekrar ziyaret etti.

MUTLU HİKAYEYİ ED VE HEİDİ'NİN AĞZINDAN DİNLEYİN

İkilinin romantik hikayesi, insanlara kendi hikayelerini paylaşmaları için ilham verdi.

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"Kocam beni 13 yaşındayken okyanusta boğulmaktan kurtardı ve biz bunu evliliğimizin 5. Yılına kadar fark etmedik."

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"Nişanlımla 2009’da ortak bir arkadaşımız sayesinde internette tanıştık. Birkaç yıl sonra nişanlımın okulda sırtındaki çantayı savururken burnumu kıran çocuk olduğunu öğrenmiştik."

Çiftin hikayesine internette birçok yorum geldi.

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"Mutlu tesadüfler nadiren olur; ama olur!"

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"Ruh eşleri. Onları bir araya getiren bir enerji var."


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