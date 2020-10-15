İnatçı leke diye bir şey kalmayacak bu doğal yöntemlerle kurtulacaksınız! Kan, yağ, ter...

İnatçı lekeyi sonsuza dek unutmanızı sağlayacak 9 hızlı çözümle geldik.

ÇİMEN

Her ebeveyn kottan çimen ve kiri yıkamanın ne kadar zor olduğunu bilir. Lekeyi çıkarmak için şunları yapmalısınız: 1 litre suyu 1 yemek kaşığı amonyak ile karıştırın. Ardından lekeyi solüsyonla ıslatın ve peçete veya süngerle ovalayın.

MÜREKKEP

Kuru mürekkep lekesi çamaşır makinesinde bile çıkmayacak ve bu bir gerçek. Bununla birlikte, bu lekeyi nasıl çıkarabileceğiniz konusunda bir yardımda bulunmak isteriz. Bir pamuk topunu içine sulu amonyak içine batırın ve lekeye hafifçe vurun. Tekrar makineye atıp herzamanki gibi yıkayın.

SIVI VE KATI YAĞ

Sıvı ve katı yağ lekelerinden kurtulmanın birkaç yolu vardır ve hepsi iyi sonuç verir.

Leke taze ise 2-3 kat kağıt havlu arasına koyun. Giysiyi ütüleyin ve leke hala oradaysa işlemi tekrarlayın. Yağ lekeleri, saf ispirto ve benzin karışımı (buna karşılık yarım bardak ve yarım çay kaşığı) yardımıyla da çıkarılabilir. Karışımı bir beze uygulayın ve kurumasını bekleyin.

OJE

Tırnak cilası tek bir hareketle giysilerinizi ve çarşaflarınızı mahfedebilir. Giysinin lekeli kısmına ispirto veya asetonla ıslatılmış pamuk uygulayın. Leke çıkana kadar ovalayın. Lekeyi iz bırakmadan çıkarmak için ayrıca giysilerinizi sıcak suya batırmanız ve iyice durulamanız gerekecektir.