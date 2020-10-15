İnatçı leke diye bir şey kalmayacak bu doğal yöntemlerle kurtulacaksınız! Kan, yağ, ter...

İnatçı lekeyi sonsuza dek unutmanızı sağlayacak 9 hızlı çözümle geldik.
Her ebeveyn kottan çimen ve kiri yıkamanın ne kadar zor olduğunu bilir. Lekeyi çıkarmak için şunları yapmalısınız: 1 litre suyu 1 yemek kaşığı amonyak ile karıştırın. Ardından lekeyi solüsyonla ıslatın ve peçete veya süngerle ovalayın.
Kuru mürekkep lekesi çamaşır makinesinde bile çıkmayacak ve bu bir gerçek. Bununla birlikte, bu lekeyi nasıl çıkarabileceğiniz konusunda bir yardımda bulunmak isteriz. Bir pamuk topunu içine sulu amonyak içine batırın ve lekeye hafifçe vurun. Tekrar makineye atıp herzamanki gibi yıkayın.
Sıvı ve katı yağ lekelerinden kurtulmanın birkaç yolu vardır ve hepsi iyi sonuç verir.
Leke taze ise 2-3 kat kağıt havlu arasına koyun. Giysiyi ütüleyin ve leke hala oradaysa işlemi tekrarlayın. Yağ lekeleri, saf ispirto ve benzin karışımı (buna karşılık yarım bardak ve yarım çay kaşığı) yardımıyla da çıkarılabilir. Karışımı bir beze uygulayın ve kurumasını bekleyin.
Tırnak cilası tek bir hareketle giysilerinizi ve çarşaflarınızı mahfedebilir. Giysinin lekeli kısmına ispirto veya asetonla ıslatılmış pamuk uygulayın. Leke çıkana kadar ovalayın. Lekeyi iz bırakmadan çıkarmak için ayrıca giysilerinizi sıcak suya batırmanız ve iyice durulamanız gerekecektir.
Tüm meyve lekeleri tamamen temizlenemez ancak en kötüsünü gidermek için bazı ipuçları vardır. Pamuklu bir pedi normal sofra sirkesine batırın ve lekeyi ıslatın. Ardından giysiyi soğuk suyla durulayın.
Taze lekeye biraz tuz sürün fazla nemi emer ve leke yayılmaz. Ardından sıcak suyla lekeye vurun.
Elinizi yanlışlıkla kestiğinizde, içgüdüsel olarak kanı durdurmaya çalışırsınız. Bu yüzden genellikle kesilen parmağı ağzımıza sokarız veya giysilerimize sileriz. Bir kan lekesini çıkarmak istiyorsanız, üzerine biraz sulu amonyak uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Sonra leke hala oradaysa, giysiyi sabunla yıkayın.
Hepimiz çikolatayı seviyoruz ama hiçbirimiz giysilerimizde çikolata lekesi görmek istemiyoruz.
Leke tazeyse üzerine tuz serpin. Ardından ılık suyla süngerleyin.
Eski lekeler % 1.5 amonyak solüsyonu veya sirke ve ispirto solüsyonu (1: 1 oranında) ile çıkarılabilir.
Bir miktar bulaşık deterjanı (1 tatlı kaşığı) hidrojen peroksit (3-4 çay kaşığı) ve sodayı (2 çay kaşığı) karıştırın. Karışımı lekeye sürün, biraz bekleyin ve ardından suyla durulayın. Böyle bir lekeyi çıkarmak için sirke ve sıcak su da kullanabilirsiniz.
Kıyafetinizi beyaz sirke ve bulaşık deterjanı ile ılık suya koyun. Bir süre bekleyin ve giysileri ılık suda yıkayın.
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