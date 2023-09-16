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    4. İnatçı lekelere son! Bu karışım tüm lekeleri anında çıkarıyor

    İnatçı lekelere son! Bu karışım tüm lekeleri anında çıkarıyor

    16.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir türlü çıkmak bilmeyen inatçı lekeler bazen can sıkıcı olabiliyor. Halı, koltuk ve masa örtüsü gibi ev eşyalarınızda veya kıyafetlerinizde oluşan lekeler bazen kurup kalabiliyor. Bu etkili temizlik karışımı hem kurumuş hem de inatçı lekeleri çıkarmada oldukça etkili.

    Yağ ve kir lekeleri kabusunuz olmasın. Az malzeme ile hazırlanan temizlik suyu karışımı ile hiç çıkmayacağını düşündüğünüz lekeleri bile saniyeler içerisinde çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece karışımı lekeli bölgeye bir miktar dökmek ve ovalamak. İşte yağ ve kir sökücü temizlik suyu tarifi...

    sprey

    YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ TEMİZLİK SUYU

    MALZEMELER
    Hepsi birer yemek kaşığı olmak üzere,

    • Limon tuzu
    • Sofra tuzu
    • Sirke
    • Limon suyu veya kabuğu
    • Sıvı bulaşık deterjanı
    • 1 su bardağı sıcak su

    limon tuzu ve limon

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI
    Bir kaba sırasıyla tüm malzemeleri ekleyin. Daha sonra iyice çalkalayın. Dilerseniz bir kavanoz yardımıyla çalkalama yöntemiyle de karıştırabilirsiniz. Eğer evinizde varsa sprey ağızlık bir kaba aktararak daha kolay kullanabilirsiniz. Karışımı lekeli bölgeye uygulayın ve lekeli bölgeyi iyice ovalayın.

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