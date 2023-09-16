İnatçı lekelere son! Bu karışım tüm lekeleri anında çıkarıyor

Yağ ve kir lekeleri kabusunuz olmasın. Az malzeme ile hazırlanan temizlik suyu karışımı ile hiç çıkmayacağını düşündüğünüz lekeleri bile saniyeler içerisinde çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece karışımı lekeli bölgeye bir miktar dökmek ve ovalamak. İşte yağ ve kir sökücü temizlik suyu tarifi...

YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ TEMİZLİK SUYU

MALZEMELER

Hepsi birer yemek kaşığı olmak üzere,

Limon tuzu

Sofra tuzu

Sirke

Limon suyu veya kabuğu

Sıvı bulaşık deterjanı

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI

Bir kaba sırasıyla tüm malzemeleri ekleyin. Daha sonra iyice çalkalayın. Dilerseniz bir kavanoz yardımıyla çalkalama yöntemiyle de karıştırabilirsiniz. Eğer evinizde varsa sprey ağızlık bir kaba aktararak daha kolay kullanabilirsiniz. Karışımı lekeli bölgeye uygulayın ve lekeli bölgeyi iyice ovalayın.



