İnatçı ruj lekelerini çıkarmanın etkili ve 3 kolay yolu

Yeni aldığınız bluzun üzerinde ruj lekesi mi var? En sevdiğiniz ceketinize ruj mu bulaştırdınız? Merak etmeyin, çözüm sandığınızdan daha kolay! İlk olarak bilmeniz gereken birkaç küçük detay var: Ruj lekelerini olabildiğince hızlı temizlemeniz gerek. Ruj lekesini ne kadar hızlı temizlerseniz, çıkarması o derece kolay olacaktır.
Aynı zamanda ruj lekesini temizlemeden önce kıyafet üzerindeki temizlik talimatlarını kontrol etmeniz gerekir. Sadece kuru temizlik diyorsa, bu işi profesyonellere bırakmak daha akıllıca olacaktır.
Kıyafetiniz elde yıkama açısından güvenli ise, giysilerinizden ruj çıkarmak için kullanabileceğiniz birkaç seçeneğiniz var.
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı, kumaşın rengine zarar vermeden ruj lekelerini temizler. Çamaşır suyu gibi sert ürünler, lekeleri çıkarmada etkili olmasına rağmen kumaşın ve giysinin rengini bozabilir.
Çoğu ruj lekesinin çıkmama nedeni rujun içindeki yağlardır. Bu nedenle yağ sökücü bir bulaşık sabunu bu soruna yardımcı olacaktır. Pamuktan kaşmire kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir olan her türlü kumaşta kullanılabilir.
Bulaşık deterjanı ile leke çıkarmak için; yağ çözmede etkili olan bir bulaşık sabunu alın.
Ruj lekesi olan kıyafetinizi leke tarafı aşağıya gelecek şekilde kağıt havluya yatırın.
Lekeyi sabuna batırıp (su kullanmadan) 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra nemli bir bezle ters taraftan lekeyi ovun. Bu sırada diğer taraftaki kağıt havlu suyu çekecektir. Kağıt havlu ıslandıkça değiştirmeniz gerekir. İşlem bittikten sonra kıyafetinizi çamaşır makinenizde yıkayın.
SAÇ SPREYİ
Ruj lekesini çıkaran bir başka ürün ise saç spreyi. Saç spreyinin içindeki alkol, ruj lekesini parçalayan maddelerden biridir. Bu yöntemde eski bir saç spreyleri daha iyi şekilde sonuç verebilir çünkü yeni saç spreylerinin içinde daha az alkol bulunmaktadır. Çantanızda bulabileceğiniz bir başka leke çıkarıcı ise bebekler için kullanılan ıslak mendil. Ancak bu mendiller saç spreyi kadar etkili değildir.
Sprey ile ruj lekesi temizlemek için: saç spreyini doğrudan ruj lekesine püskürtün ve 10-15 dakika boyunca bekletin.
Lekeyi ıslak bir bezle silin. Çamaşır makinesinde soğuk su ile yıkayın.
SAF ALKOL
Dilerseniz saç spreyi yerine doğrudan kaynağa gidin ve saf alkol kullanın. Alkol ruj lekesini kesinlikle dağıtacaktır.
Pamuğa alkol uygulayın ve lekeye bastırın.
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