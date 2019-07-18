İnatçı ruj lekelerini çıkarmanın etkili ve 3 kolay yolu

Yeni aldığınız bluzun üzerinde ruj lekesi mi var? En sevdiğiniz ceketinize ruj mu bulaştırdınız? Merak etmeyin, çözüm sandığınızdan daha kolay! İlk olarak bilmeniz gereken birkaç küçük detay var: Ruj lekelerini olabildiğince hızlı temizlemeniz gerek. Ruj lekesini ne kadar hızlı temizlerseniz, çıkarması o derece kolay olacaktır.

Aynı zamanda ruj lekesini temizlemeden önce kıyafet üzerindeki temizlik talimatlarını kontrol etmeniz gerekir. Sadece kuru temizlik diyorsa, bu işi profesyonellere bırakmak daha akıllıca olacaktır.

Kıyafetiniz elde yıkama açısından güvenli ise, giysilerinizden ruj çıkarmak için kullanabileceğiniz birkaç seçeneğiniz var.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı, kumaşın rengine zarar vermeden ruj lekelerini temizler. Çamaşır suyu gibi sert ürünler, lekeleri çıkarmada etkili olmasına rağmen kumaşın ve giysinin rengini bozabilir.

Çoğu ruj lekesinin çıkmama nedeni rujun içindeki yağlardır. Bu nedenle yağ sökücü bir bulaşık sabunu bu soruna yardımcı olacaktır. Pamuktan kaşmire kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir olan her türlü kumaşta kullanılabilir.