İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için dün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Üzerinde ‘Memleket Hareketi’ yazılı otobüsle Trabzon’dan ayrılan İnce, geldiği Artvin’in Borçka ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle ilçede dolaşarak vatandaşları da selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu.

Borçka’nın 34 yıl önce öğretmen olarak ilk görev yeri olduğunu hatırlatan İnce, “1986'nın 22 Kasım'ında Rahmetli babamın kullandığı kamyonla 30 saat süren bir yolculuktan sonra sabah ezanı okunuyordu şu köşeye geldiğimizde. 3 aylık bir bebeğimiz vardı. Çok zor bir yolculuktu. Karşıda bir evde oturduk iki buçuk yıl. Sonra geçim sıkıntısından istifa ettim. Dershanecilik yapmaya mecbur kaldım. 34 yıl sonra aynı şehre geldim. Anılarım canlandı. Burada iki buçuk yıl çok zor geçindim. Ama şunu söyleyeyim. Bir insan bir yerde görev yapar da hiç mi kötü anısı olmaz? Hiçbir kötü anım yok burada. Öğrencilerim yardım ederdi, Belediye başkanı yardım ederdi, vatandaş yardım ederdi. Yaşımız çok ufaktı, bebekle ilgili sıkıntılarımız olurdu, komşumuz Naime Abla vardı. Sanki teyzemiz, ablamız gibiydi. Fırıncı da, manav da, öğrenci de veli de herkes yardım ederdi” dedi.