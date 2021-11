İnce'den muhalefet ve iktidara sert eleştiri: Toptan bir temizlik lazım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'e geldi. Partisinin Aliağa ve Menemen ilçe başkanlıkları binalarının açılışlarını gerçekleştiren İnce, her iki ilçede esnaf ziyaretleri de yaptı.

Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki açılış öncesinde konuşan İnce, Türkiye'nin hem iktidardan hem muhalefetten kurtulması gerektiğini savunarak, "Memleketin her tarafını karış karış geziyoruz. Memleketin her köşesinde il ve ilçe binalarımızı açıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın demiştim. Teşekkür ederiz. Aklın yolu bir. TRT tek kanal iken kamu yayıncılığı yapıyordu, şu an TRT'yi izleyen yok ki. Elektrik faturalarında TRT payına zaten gerek yok. Üç sene önce meydanlarda, Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur demiştim. Bana gülüyorlardı. Oldu mu? Oldu. Keşke yanılmış olsaydım. Bu kafa ile giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Dolar 10 lira olacak dediğimde bazı gazeteler manşet attı; 'Muharrem İnce'yi savcılar sorgulasın' diye. Bence savcılar beni değil, Erdoğan'ı sorgulamalı, doları 10 liraya neden çıkardı diye" dedi.

"ŞİMDİ PEK ÇOK ÖNERİMİ SIRALAYACAĞIM"

İnce, ülkede hem iktidar hem de muhalefet sorunu olduğunu belirtip, "'İşsizim' diyen gençlere 'çıkar telefonunu' diyen dayılara sesleniyorum hata yapıyorsunuz. Bu gidişatta ne yapılmalı? Bugün çözüm önerilerini söyleyeceğim, belki dinlerler. 'Elektrik faturalarından TRT payını bu kara kıştan önce kaldırın' dediğimde dinlediler. Şimdi pek çok önerimi sıralayacağım. Muhalefetten bunu kopya çekecek olan kişiyi biliyorum. İki gün sonra kopya çeker. Çeksin. Memleketin yararına olacak şeylerde kopya çekmek serbest. Bir; öncelikle KDV'yi 18'den 15'e düşürün. İki, temel gıdalarda KDV'yi sıfırlayın. Üç, ÖTV'yi yeniden sıfırlayın. Dört, vatandaşlık maaşını derhal işleme sokun. Öğretmen atamalarını derhal yapın. Tüm öğrencilerin, internet, bilgisayar, telefon alımlarında Özel İletişim Vergisi'ni kaldırın. Tarladaki dolaylı vergileri bu kara kış için kaldırın. Başta TOBB olmak üzere buna benzer kurumların kasalarındaki nakit paraları derhal üyelerine aktarın. Bunlar, milletin bir miktar nefes alabilmesi için kar düşmeden acilen yapılması gerekenler" diye konuştu.

UZUN VADE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Uzun vadede yapılması gereken çok şey olduğunu dile getiren İnce, "85 milyon bilsin ki yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Güçler ayrılığı olmadan, yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrılmadan, bağımsız, tarafsız, adil mahkemeler olmadan ne esnafın ne emeklinin ne çiftçinin ne öğrencinin işi düzelir. Uzun vadede Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmamız için yargıdan işe başlamamız lazım. Yine geleceği kaybetmemek için eğitimi yeniden şekillendirmeliyiz. Uzun vadede fakir kalmamak için nitelikli bir kamu yönetimi, şeffaf bir kamu yönetimi, hesap veren bir kamu yönetimi kurmak zorundayız. Ülkenin kalkınabilmesi için katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz, marka üretmeliyiz" dedi.

"MUHALEFETİN DE GİTMESİ LAZIM"

İnce, iktidarla birlikte muhalefetin de gitmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye toptan bir temizlik lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermeliyiz. Muhalefet Türkiye'de hep hesap sormak üzerine muhalefet yaptı. Halbuki muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı. Allah'ın izniyle biz iktidar olduğumuzda, elimizde ne kadar yolsuzluk dosyası varsa yargıya vereceğiz. Ama önce tarafsız, bağımsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni kuracağız. Muhalefetin görevi milletin önüne üretimle, istihdamla, refah artışıyla ilgili projeler sunmaktır. Eğer bu mazotu, bu gübreyi düzenleyemezsek işimiz harap. Doğal gaza sanayide yüzde 48 zam yapıyorsun. Bu, iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Konuta gelmediğine bakmayın. Dünyada açılmadan, üstünden geçilmeden zam yapılan şey; Çanakkale Köprüsü'dür. Bunlardan kurtulacağız ama bunlardan kurtulurken muhalefetten de kurtulalım. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. İktidar sahiplerinden 4- 5 farklı yerden maaş alanlar var. Bakın bakalım muhalefetin belediyelerine. Orada 4- 5 yerden maaş alanlar var. Bunlar iktidara gelirse aynısını yapacaklar. Birbirlerinden farkı yok. Temizlik yapacaksak, toptan bir temizlik yapacağız. Hepsini çuvala koyup göndereceğiz" diye konuştu.

MENEMEN'DE CHP'YE YÜKLENDİ: İŞTE BÖYLE REZİL OLURSUN

Ailağa'dan Menemene geçen İnce, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışında da konuştu. İnce, konuşmasında iktidarı eleştirirken CHP'ye de yüklendi. CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Tahir Şahin'i aday göstermemesi, sonrasında ise CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı Menemen Belediyesi'nin AK Partiye geçmesine ve süreçte yaşananlara atıfta bulundu. Kendi partilerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakılamayacağını söyleyen İnce, "Cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri seçer. Mesela bizim partimizde, Genel Başkanın keyfi üzerine 'Tahir Şahin, Muharrem İnce'yi destekledi, onun için onu aday yapmayalım' keyfiyeti olamaz. Kimi desteklerse desteklesin. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. İster beni ister başkasını desteklesin. Dürüst mü, başarılı mı, seçim kazanabilir mi, ben buna bakarım. Sonra rezil olursun işte. Bak rezil oldun. Belediye meclis üyelerini Menemenlilere seçtirmeyip Ankara'dan belirlersen, onlar da seni burada rezil eder. Rezil olursun. Menemenliler seçseydi rezil olmazdın. Mesela Memleket Partisi'nde Genel Başkanı kim seçecek? Kurultay delegeleri değil, üyeler seçecek. Neden biliyor musunuz? Parti tabanının istediğini yaparsan Menemen'deki gibi rezil olmazsın. Ben rezil olmak istemiyorum. Ben, demokrat, özgürlükçü, halkçı olmak istiyorum" dedi.

KARŞIYAKA ÇARŞI'YI ZİYARET ETTİ

İnce, Menemen Ticaret Odası'nı ziyaret ettikten sonra Karşıyaka Çarşı'ya geçerek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra kentten ayrıldı.