İnce telli saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayacak öneriler burada!

Saçın yapısının ince, kalın, düz ya da kıvırcık olması genetik faktörlere bağlı bir durum. Bu sebeple her saç farklı bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Gerekli bakım sağlanmadığında ise birçok saç problemi beraberinde geliyor. Şampuan ve saç kremi seçiminizden saçınızı kurutma yönteminize kadar bütün adımlar çok önemli. Bakım rutininizde dikkat etmeniz gereken tüm detayları sizin için listeledik. Haydi, detaylara!

AĞIRLAŞTIRMAYAN BİR ŞAMPUAN KULLANIN

Şampuanın saçı iyi temizlemesi ne kadar önemliyse doğru şampuanı kullanmak da o kadar önemli. Uygun ürünü seçmek, ince saç yapısının beraberinde getirdiği sorunları büyük oranda ortadan kaldırıyor. Saçlarınızın dostu olan, ağırlaştırmayan, hafif yapılı ve hacim veren şampuanlara bir şans verin.

SAÇ KREMİ UYGULAMASINA DİKKAT EDİN

Saç kremi, saçlarınızın yumuşamasına ve kolay taranmasına yardımcı olur. Protein içerikli, silikon içermeyen ve ağırlaştırmayan kremler sizin için uygun olan ürünler. Uygulama sırasında saç kremini saç diplerinize sürmemeye ve fazla ürün kullanmamaya dikkat edin. Yanlış uygulama, saçınızın sönük gözükmesine ve çabuk yağlanmasına neden olabilir.

SAÇLARINIZI DİKKATLİ KURUTUN

Normalde bile kırılmaya eğilimli olan ince saçlar ıslakken fazlasıyla hassas olurlar. Bu yüzden saçlarınız ıslakken daha dikkatli olmalısınız. Havluyla ovuşturarak kurutmak yerine kullanmadığınız bir tişört kullanmak saçlarınızın kırılma ihtimalinin önüne geçer. Aynı zamanda saçları havluya sarıp uzun süre bekletmek de saçı yıpratan etkenler arasında.

DÜZENLİ OLARAK KESTİRİN

Düzenli olarak kestirmek tüm saç tipleri için önemliyken bu durum ince telli saçlar için daha önemli bir hal alıyor. Kırılmaya ve yıpranmaya eğilimli olan saçlarınızı düzenli kestirerek sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

YÜKSEK ISILI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN

Fön, düzleştirici ve maşa gibi işlemler saçlara zarar veriyor. Saç şekillendirmek için bu yöntemlerden vazgeçemiyorsanız düşük ısılı ürünleri tercih edip işlem sayısını en aza indirmelisiniz. Aynı zamanda uygulama öncesinde saçı ısıdan koruyan spreyler de kullanabilirsiniz. Aksi halde hassas saçlarınız ciddi anlamda zarar görebilir.

SPREY İLE ŞEKİLLENDİRİN

Hafif yapılı spreyler saçlarınızı ağırlaştırmayacağı için saçınızı şekillendirirken bu ürünlerden yardım alabilirsiniz.

