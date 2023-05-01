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'İnce ve Oğan'ın oyları belirleyecek' diyerek açıkladı! '2. turda avantajlı isim' sözleri dikkat çekti: "Anket sonuçlarında gösterse de..."

01.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 13 gün kala en çok merak edilenlerden biri 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidilip gidilmeyeceği... Erdoğan ve Kılıçdaroğlu rekabette ipi göğüsleyen isimler olurken ilk tur bilmecesini çözecek olan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oyları olacak. 2 adayın da 2. tura kalma ihtimali olmadığı görüşünü belirten Türkiye Araştırma Raporu Direktörü Can Selçuki, "Muharrem ince'de çok büyük düşüş var" dedi. Bu 2 haftanın "çok kritik" olduğunu söyleyen Selçuki 2. turda avantajlı ismi de açıkladı.

'İnce ve Oğan'ın oyları belirleyecek' diyerek açıkladı! '2. turda avantajlı isim' sözleri dikkat çekti: "Anket sonuçlarında gösterse de..."

Anketlerin her zamankinden daha da dikkatle takip edildiği seçimin son düzlüğüne girildi. Can Selçuki'nin Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın anket sonuçlarındaki oy oranlarına ilişkin "2. tura kalma ihtimalleri yok" deyip sandıkta farklı bir sonuç ortaya çıkacağına dair açıklamaları dikkat çekti. Oğan ve İnce'nin oylarının bir kısmının daha Kılıçdaroğlu'na kayması yönünde beklenti olduğunu dile getiren Selçuki'ye göre 2. turda avantajlı isim Kılıçdaroğlu...

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"1. TURDA KAZANMAYA YAKLAŞTI"

Türkiye Araştırma Raporu Direktörü Can Selçuki, Sözcü TV canlı yayınında son anket sonuçları ve seçmen eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. O açıklamalardan satır başları şöyle:

"Geçen hafta yaptığımız ankette İnce ve Oğan'ın toplamının yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu gördük. Seçimin 1. turda bitmesi pek mümkün gözükmüyor. Seçimin 1. turda bitebilmesi için iki adayın toplam aldığı oyun yüzde 3-4'e kadar gerilemesi gerekiyor.

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Kılıçdaroğlu, Oğan ve İnce'nin oylarındaki düşüş nedeniyle 1. turda kazanmaya daha yaklaşmış görünüyor.

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"ÇOK BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR"

Özellikle İnce seçmeninde, nispeten Oğan seçmeninde de geçerli, seçime giderken seçmen kazanacak adaydan oy kullanma eğilimine girer. Anketler her ne kadar 2 aday için de anlamlı oy oranları gösterse de her 2 adayın da 2. tura kalmak gibi bir ihtimali yok.

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Mart başından itibaren çok büyük değişiklik var. Mart ayının 2. haftasına nazaran oylarının şu an yüzde 40'ını alıyor Muharrem İnce, çok büyük bir düşüş var.

2. TUR İDDİASI! "2 HAFTA ÇOK KRİTİK"

Seçmenin kazanabilecek adaydan yana tavır alması seçime 1-2 hafta kala olacak bir şey. Ondan önceki anketlerde tepkilerini gösteriyor olabilir. Kazanabilecek adaydan yana tavır koyma, bu Kılıçdaroğlu da olabilir Erdoğan da, ikisine de yönelme olabilir. Kılıçdaroğlu'nun daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

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Kılıçdaroğlu'na giden gitti, özellikle Muharrem İnce seçmeninin çekirdek kitlesi kaldı. Onların da yüzde 50'si 2. turda Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Önümüzdeki 2 hafta çok kritik.

  1. tura baktığımızda Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın 6-7 puan kadar önünde görüyoruz istikrarlı olarak. Bu 6-7 puan gibi görünen farkların yarısını hesap etmek lazım."
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