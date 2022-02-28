İnce ve sımsıkı bacaklar için spor salonlarına ihtiyacınız yok! İşte basit ama çok etkili bacak egzersizleri

Düzenli ve doğru egzersizlerle bacaklarınızın üst bacak, alt bacak, arka bacak ve ön bacak gibi pek çok bölgesini aynı anda çalıştırabilir ve istediğiniz forma sokabilirsiniz. Bacak inceltme egzersizlerini ev ortamında rahatlıkla yapabilir ve bölgesel olarak zayıflayabilirsiniz. Üstelik incelme ve sıkılaşmanın yanında selülit oluşumunu da engelleyebilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz basit ama çok etkili egzersizler!

MAKAS EGZERSİZİ

Mat üzerine sırt üstü uzanarak ellerinizi belinizin altına koyun.

Belinizi sabit tutarak bacaklarınızı aşağı yukarı doğru hareket ettirin.

Her bacak için 15 tekrar 2 set şeklinde egzersizinizi yapabilirsiniz.

Bu egzersiz ile üst bacak ve iç bacaklardaki yağları eritebilirsiniz.

Egzersiz sonrası kaslar çalıştığı için yanma hissedebilirsiniz.

LUNGE EGZERSİZİ

Ayakta dik bir şekilde pozisyon alın.

Dizinizi bükerek bir ayağınızı öne getirip geride kalan ayağınızı arkaya doğru esnetin.

Diziniz yere değmeyecek şekilde bu pozisyonda birkaç saniye durun.

Aynı hareketi sırasıyla diğer bacağa uygulayın.

Her biri 15 tekrar olacak 3 set yapabilirsiniz.

Hem bacaklarınızı inceltmeye yardımcı olur hem de selülit oluşumunu engeller.

SANDALYE EGZERSİZİ

Bir sandalyeye düz pozisyonda oturun ve kollarınızı öne doğru uzatın.

Sağ ayağınızı sol dizinin üzerine koyun.

Daha sonra sandalyeden hafifçe doğrulun ve birkaç saniye böyle durduktan sonra tekrar oturun.

Aynı hareketi diğer bacağa da uygulayın.

Bu egzersizi her bacak için 12 tekrar 2 set şeklinde yapabilirsiniz.

Bu tarz alt bacak egzersizleri sayesinde baldırlarınızı inceltebilirsiniz.

SUMO SQUAT EGZERSİZİ