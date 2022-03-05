İnceleyenlerin öve öve bitiremediği, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz harika ürünler

İster özel bir gün ister sadece içinizden geldiği için olsun, güzel hediyelerle arkadaşlarınızı çok mutlu edebilirsiniz. Bunun için terapi lambasından su matarasına, tablet standından uyku kulaklığına kadar birbirinden farklı ve kullanışlı ürünleri incelemeye var mısınız? Cevabınız "Evet." ise vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Kolayca cilt bakımı yapabilsin diye: Veloraa Terapi Lambası

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Pürüzsüz bir cilt herkesin hayali. Arkadaşınız da bebek gibi bir cilde sahip olmanın yollarını arıyorsa Veloraa Terapi Lambası'nı hediye ederek onu çok mutlu edebilirsiniz. Bu ürün; mavi ışınları kullanarak aknelerin, sivilce kaynaklı yara izlerinin ve güneş yanıklarının giderilmesine, sararma semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Farklı cilt tedavileri için de katkıda bulunan ürün, cilt yapısını iyileştirmek ve cilt bakımı yapmak için tercih edilebilir. Hafif yapısıyla kolayca taşınabilir ve her yerde kullanılabilir. ABS malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılabilir.

2. Su içmeyi unutmasın diye: Mataraqua Zaman Çizelgeli Matara

Su içmenin önemini bilmeyen yok. Yine de birçok kişi iş ya da evdeki yoğunluk nedeniyle yeterli miktarda su içmeye özen göstermeyebilir. Arkadaşınız da su içmeyi unutuyorsa ve ona su içmeyi hatırlatacak güzel bir ürün arıyorsanız Mataraqua Zaman Çizelgeli Matara'yı tercih edebilirsiniz. Matara, üzerinde bulunan zaman çizelgesi sayesinde arkadaşınızın günlük su tüketimini artırmasına yardımcı olur. Basma tuşuyla açılan kapağı, kolay bir kullanım imkanı verir. Toz kapağı ağız bölgesinin tozlanmasına mani olarak ürünün temiz kalmasını sağlar. Güvenlik kilidi, mataranın ağzı kısmının kendiliğinden açılmasını ve suyun dökülmesini engeller.

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3. Tozdan ve polenden korunsun diye: Tendia Maske

Arkadaşınızın kalabalık ortamlarda hastalıklardan korunmasına yardımcı olacak bir hediye bakıyorsanız Tendia Yüz Maskesi'ne bir göz atmalısınız. Bu ürün; arkadaşınızın polen, egzoz ve tozdan korunmasına yardımcı olur. Kaliteli malzemeden elde edilen yapısıyla arkadaşınızın rahatça nefes almasını sağlar. İçerisinde toksik madde bulundurmayan maske, yumuşak dokusuyla cildini rahatsız etmez. Özel olarak tasarlanan solunum valfi, ağız kısmında nem ve ısı birikimini önler. Bantları kulakları rahatsız etmez ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Arkadaşınız yıkanarak kolayca temizlenebilen bu maskeyi tekrar tekrar kullanabilir.

4. Mışıl mışıl uyusun diye: Perytong Uyku Kulaklığı

Gürültüden dolayı uyuyamayan arkadaşınızı hem gürültüden kurtaracak hem mutlu edecek bir hediye bakıyorsanız Perytong Uyku Kulaklığı aradığınız ürün olabilir. Hafif yapısıyla kulakları rahatsız etmeyen üründe 2 adet mini hoparlör var. Bluetooth fonksiyonu sayesinde akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kuran ürün sayesinde arkadaşınız gürültülü ortamlarda bile dilediği müziği açarak rahatça uykuya dalabilir. Gürültüyü etkili şekilde önleyen ürünü dilerse meditasyon, yoga ve spor gibi aktivitelerde ya da seyahatlerde de kullanabilir. 1-1,5 saatlik şarj ile toplam 10 saate kadar müzik dinleyebilir.

5. Keyifle müzik dinlesin diye: Baseus Encok W04 Pro Kulaklık

Müzik dinlemeyi seven arkadaşınızı mutlu edecek bir hediye almak istiyorsanız Baseus Encok W04 Pro Kulaklık'a göz atmalısınız. Arkadaşınız bu ürünü hafif ve küçük tasarımıyla ister cebinde ister çantasında rahatlıkla taşıyabilir. Ürün, IP54 koruma sınıfıyla toza ve suya karşı direnç gösterir. Bu sayede spor ya da yürüyüş yaparken de tercih edilebilir. Gürültü önleyici özelliğiyle dışarıdaki seslerin rahatsız etmesini engeller. Böylece arkadaşınız kendini müziğin ritmine bırakabilir. Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi sunar. Kulakları rahatsız etmeyen ürün, 5 saat boyunca aralıksız çalışabilir. Kablosuz tasarımıyla rahat bir kullanım imkanı verir.

6. Rahatça çalışabilsin diye: Grneric Hgreat Koltuk Minderi

Bilgisayar başında çalışan arkadaşınızın rahat etmesi için güzel bir armağan arıyorsanız Grneric Hgreat Koltuk Minderi'ni tercih edebilirsiniz. Bu ürün, havalandırmalı ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım sunar. Kuyruk sokumu üzerinde oluşan baskıyı azaltan minder, sağlıklı duruş için gereken desteği sağlar. Arkadaşınız bu ürünü ister evde ister ofiste rahatlıkla kullanabilir. Fermuarlı kılıfını istediği zaman kolayca çıkarıp çamaşır makinesinde yıkayabilir. Minder, gün boyu bilgisayar başında çalışan arkadaşınızın rahat etmesini sağlayarak çalışma performansına katkıda bulunur. Kauçuk kaymaz alt tabanıyla güvenli bir kullanım sunar.

7. Elleri sıcacık olsun diye: Vehemo El Isıtıcısı

Soğuk kış aylarında arkadaşınızın elinin sıcacık kalması sağlayacak bir ürün mü arıyorsunuz? O zaman Vehemo El Isıtıcısı aradığınız ürün olabilir. Çift taraflı ısı yayan ürün, arkadaşınızın ellerinin 3 saniye içinde ısınmasını sağlar. Ürünün LED ekranı, sıcaklık aralığını ve şarj durumunu takip etmesine yardımcı olur. Arkadaşınız 45 ila 55 derecede çalışan cihazın sıcaklığını istediği gibi ayarlayabilir. Kampta, yürüyüşte ve sokakta gezerken rahatlıkla kullanabilir. 2 ila 3 saat arasında şarj olan ürünü 8 saate kadar kullanabilir. Hafif yapısıyla cebinde ve çantasında rahatlıkla taşıyabilir.

8. Hem elleri üşümesin hem telefonunu kullanabilsin diye: Tuelaly Eldiven

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Tuelaly Eldiven, soğuk havalarda arkadaşınız ellerinin üşümesini engeller. Ayrıca yağmurlu ve karlı günlerde ellerinin ıslanmasını önler ve aşırı soğuk ortamlarda ellerini donmaya karşı korur. Arkadaşınız rüzgar ve su geçirmeyen ürünü kış sporlarıyla ilgilenirken ve motor kullanırken tercih edebilir. Yumuşak dokulu eldiven, arkadaşınızın ellerine tam olarak oturarak rahatça hareket etmesine imkan sunar. Arkadaşınız üst kısımda bulunan fermuarı sayesinde eldiveni kolayca giyip çıkarabilir. Baş parmağında bulunan iletken malzemeyle eldiveni çıkarmadan akıllı cihazlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilir. Neopren kumaştan elde edilen ürün, çevre dostu olmasının yanı sıra aşınmaya karşı direnç gösterir.

9. Şarabı zorlanmadan açabilsin diye: Brainbow Elektrikli Tirbuşon

Şarap şişesi açma işlemi bazen zorlayıcı olabilir. Uç kısmında bulunan mantar, açarken parçalanabilir ya da şişeyi açmak güç gerektiren bir işe dönüşebilir. Arkadaşınızı bu sorundan kurtaracak hem kullanışlı hem özel bir hediye arıyorsanız Brainbow Elektrikli Tirbuşon'a göz atmalısınız. Bu ürün, özel tasarımıyla arkadaşınızın şarap şişelerini kısa sürede zorlanmadan açmasını sağlar. Arkadaşınız tirbuşonun şeffaf yan tarafı sayesinde mantarın çıkışını takip edebilir. Üzerinde bulunan tuşlar ile mantarı ister çekebilir ister itebilir. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım olanağı sunan ürünü kompakt tasarımıyla kolayca taşıyabilir.

10. Videolarını rahatça izleyebilsin diye: iDock T38-3 Tablet Standı

Telefon ya da tablette video izlemeyi seven arkadaşınızı mutlu edecek bir armağan arayışı içindeyseniz iDock T38-3 Tablet Standı aradığınız ürün olabilir. Arkadaşınız ürünün tutma kısmını 4 ila 11 inç arasındaki tablet ve telefonlar için kolayca ayarlayabilir. Ürünün silikon pedleri, yumuşak dokusuyla akıllı cihazların çizilmesini ve zarar görmesini engeller. Ağır metal gövdesi ürünün yeri sağlam şekilde tutmasını sağlayarak devrilmesini önler. Arkadaşınız standı 360 derece dönebilen menteşesiyle istediği yöne rahatça çevirebilir. Böylece ister video çekmek ister izlemek olsun, bütün işlerini kolayca halledebilir.