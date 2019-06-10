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İnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor.

İnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor. Bu yolculuğu görmek isteyen doğaseverler, göçün olduğu noktalarda balıkları ilgiyle izliyor.
Dünyada sadeve Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta, avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutarken, gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi de göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri uçarcasına geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendindeki inci kefallerinin görüntüsü ve martıların balıkları avlama çabası büyük bir ilgiyle izleniyor. Balıkları izlemeye gelenler, keyifli zaman geçirdiklerini belirtiyor.

FOTOĞRAFLI

İnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlarİnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlarİnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlarİnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlar

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