HABER

İncir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.

İncir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.
Akyurt Mahallesi'ndeki arazisinde, 09 FL 251 plakalı motosiklet ile gelen 2 şüpheliyi gören A.K. hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ellerinde çuval bulunan ikiliyi kaydetti. Motosikletli şüpheliler gidince bahçesinden 200 kilogram incir çalındığını tespit eden A.K. jandarmaya şikayetçi oldu; çektiği görüntüleri de verdi.
Jandarma çalıntı kaydı bulunan motosikletteki şüphelilerin L.G. ile oğlu A.G. olduğunu saptadı. Baba - oğul yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan incirler sahibine teslim edildi. Motosiklet de yediemin otoparkına götürüldü.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAF

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Tarihçi Mustafa Armağan’nın acı kaybıTarihçi Mustafa Armağan’nın acı kaybı
Muhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandıMuhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.