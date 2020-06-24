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İncir : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Dünya tarihinin en eski meyve veren ağaçlarından birisi olarak bilinen incir, geçmişten günümüze sevilerek tüketilen besinlerden birisi olmuştur.

İncir : Faydaları Nelerdir?

Dünya tarihinin en eski meyve veren ağaçlarından birisi olarak bilinen incir, geçmişten günümüze sevilerek tüketilen besinlerden birisi olmuştur. Sevilerek tüketilmesinin yanında, insan sağlığı açısından da oldukça faydalı bir besindir. Anavatanı Türkiye olarak bilinen incirin Türkiye üzerinden Suriye, Filistin, Ortadoğu, Çin ve Hindistan'a yayıldığı bilinir. Türkiye'de ise en çok Ege Bölgesi'nde yetişse de, ortalama sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında olan yerlerde yetişebildiği bilinir.

İncir içerisinde bulundurduğu zengin lif, vitamin, mineral, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır ile sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir. Yılın her mevsiminde taze olarak bulunamayan incirin birbirinden farklı birçok çeşidi bulunur ve her mevsimde marketlerde de bulunması mümkündür.

İncirin Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g): 100

Kalori (kcal): 74

Yağ (g): 0,3

Karbonhidrat (g): 19

Protein (g): 0,8

İncirin Faydaları

Ekolojik dengenin devamlılığında 1200 canlı çeşidinin beslenmesine yardımcı olan incir ağacı, insan sağlığında da oldukça önemli bir paya sahiptir. İncirin faydalarından yararlanmak için ise düzenli tüketimi oldukça önemlidir.

1. Sindirim sistemine iyi gelir

sindirim sistemi maketi

Zengin lif içeriği ile incir, bireylerin tok hissetmesini sağlarken aşırı yeme isteğini azaltır, böylece mide aşırı yorulma ile karşılaşmaz. Ayrıca incir mideyi kuvvetlendiren bir yapıya da sahiptir. Düzenli tüketilen incir, vücudun ülser gibi rahatsızlıklardan da korunmasına yardımcı olur.

2. Kabızlığı önler

karın ağrısı

Yüksek lif içeriği, bağırsak çalışmasını belirli bir düzene sokar ve bağırsak tembelliğinin önüne geçer, bu durum sağlıklı bağırsak oluşumunda etkilidir. Sağlıklı ve düzenli çalışan bağırsaklarda kabızlık oluşmasının ihtimali azalır. İncir kabızlık dışında ishal ve düzensiz bağırsak hareketlerinin de düzelmesine yardımcı olur.

3. Kanseri önler

kanserli hücre

Antioksidan bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar kanser oluşumuna neden olan hücrelerin bölünmesini engeller, böylece kanser ilerlemesi yavaşlar ve ortadan kalkar. Ayrıca içerisindeki lif, bağırsağı kuvvetlendirirken kolon kanserinin oluşmasının da önüne geçmeye yardım eder.

4. Ağrıları azaltır

boğaz ağrısı

İncir özellikle soğuk havaların etkisiyle kendini gösteren grip, nezle vb. hastalıklarda oluşan ağrılara iyi gelir. Bunun için bir kuru inciri, bir bardak ılık su ve bir kaşık balla karıştırmalısınız. Kuru incirin faydaları arasında boğaz ağrılarına iyi gelmesi gösterilebilir.

5. Cinsel bozuklukların önüne geçer

bir adam bir kadın

Afrodizyak etkisi sorgulanmakta olan 2 ya da 3 adet incirin sütle ıslatılarak yenmesi, cinsel dalgalanmaların önüne geçer. Böylece incir erektil sorunların, kısırlığın, dayanıklılık gibi sorunların problem olmasını engeller. Ayrıca düzenli olarak tüketilen incirin doğurganlığı arttırdığı da bilinir.

6. Kalbe iyi gelir

kalp

Kurutulmuş incir içerisinde bulunan omega 3, omega 6 ve fenol yağ asitleri kalp hastalıklarını önleyici bir etkiye sahiptir. Bunun dışında incir yaprakları trigliserit miktarını önemli ölçüde düzene sokar. Bu durum korener kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmesinde etkili olduğu gibi bireylerin kalp krizi riskini de en alt seviyeye indirir.

7. İnsülin seviyesinin düşmesini sağlar

insülin vurulan adam

İncir yaprakları, insülin iğnesi vurulmak zorunda olan bireylerin insülin değerlerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca potasyum bakımından zengin olan incir, vücuda alınan şeker emilimini düzene sokarak kan şekerini dengeler. Buna bağlı olarak "incir şekeri yükseltir mi" sorusunun cevabı, elbette düşürür olacaktır. Yüksek şeker sıkıntısı çeken kişilerin şeker oranının dengelenmesi için faydalıdır. İncir, şeker hastalığının ortadan kalkmasını sağlayamaz ancak düzenli kullanımında yaşam kalitelerini arttırır.

8. Tansiyona iyi gelir

tansiyon ölçümü

İncir özellikle potasyum seviyesi düşük olan kişilerde, içerisinde bulundurduğu yüksek potasyum ile tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynar. Günlük düzenli incir tüketimi tansiyonu dengeleyerek, tansiyona bağlı birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

9. Kolesterole iyi gelir

damar tıkanıklığı

İçerisinde pektin isimli çözülebilir lif bulunduran incir, bu lif aracılığıyla sindirim sisteminde kümeler halinde biriken kolesterolü kendisine bağlayarak dışarı atar. Böylece kolesterol seviyesi düşer ve kolesterola bağlı hastalıklara yakalanma riski düşer.

10. Zayıflamaya yardımcıdır

fit kadın

İncir içerdiği lif oranı ile tok tutucu özelliğe sahiptir. Tok tutan incir özellikle obezlikle mücadelede ve zayıflama diyetlerinde kullanılan bir meyvedir. Aşırıya kaçılmadan belirlenen ölçüde kullanıldığı sürece zayıflamaya yardımcı olur.

İncirin faydaları arasında yukarıda belirtilenlerin dışında; bronşları açtığı, metabolizmayı güçlendirdiği, çıban ve iltihap oluşumunu engellediği, hücreleri yenilediği, beynin büyümesine yardımcı olduğu, halsizlik ve unutkanlığı önlediği bilinir. Ayrıca incir C ve E vitaminleri açısından zenginliği ile saçları besleyici bir özelliğe de sahiptir.

İncir Yaprağının Faydaları

  • İncir yaprağı varislere iyi gelir. Bunun için 4-5 adet incir yaprağının 1 litre su içerisine atılarak kaynatılması sonucunda oluşan karışımdan 1 bardak içilir, geriye kalan karışım ise varisli bölgeye uygulanır. Bu işlem 21 gün boyunca uygulanmalıdır.
  • İncir yaprağı çayı bronşit tedavisinde etkilidir.
  • Kalp ve damar hastalarına iyi gelir.
  • Ülser tedavisinde etkilidir.
  • İncir yaprağı çayı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.
  • Ağız kokusunu giderir.

İncir Çeşitlerinin Faydaları

İncirin birbirinden farklı birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlerinin ise sağlığa birbirinden farklı faydaları bulunur.

Kuru İncirin Faydaları

  • Kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.
  • Vücudu toksinlerden arındırır.
  • Gebelik zehirlenmesini önlemesi, vitamin eksikliğini gidermesi, bulantı ve aşermeyi önlemesi hamilelikte kuru incirin faydaları arasında gösterilebilir.
  • Günlük demir ihtiyacının %2'sini karşılar.
  • Hipertansiyonu önleyerek vücudun sodyum seviyesini dengelemeye yardımcı olur.
  • Şeker düşüklüğü yaşayan bireylerin en çok merak ettikleri konulardan birisi olan "kuru incirde şeker var mı" sorusunun cevabı evettir. Böylece düşük şeker problemi yaşayan bireylerin şeker oranları dengelenir.

Yaş İncirin Faydaları

  • Kalp sağlığını korur.
  • Kansızlığa iyi gelir, kan yapıcıdır.
  • Karaciğeri güçlendirir, karaciğerde oluşabilecek hastalıklara karşı etkilidir.
  • Cilt hastalıklarına iyi gelir.

Siyah İncirin Faydaları

  • İçerisinde büyük oranda kalsiyum bulunduran siyah incir, kalsiyum eksikliği yaşayan hastalar için kuvvetli bir ilaç niteliği taşır.
  • Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
  • Hücrelerin zedelenmesinin önüne geçer.
  • Kalp krizi riskini azaltır.

Dikenli İncirin Faydaları

  • Cildi yenileyerek, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
  • Saçların beslenmesine yardımcıdır.
  • Zayıflatıcı etkiye sahiptir.
  • Sindirim sistemini rahatlatır.

İncir Nasıl Tüketilmeli?

İncir abartılmadan düzenli olarak tüketildiği takdirde sağlığa çok faydalı! Peki günde kaç incir yenmeli?

  • Hiçbir hastalığı bulunmayan bireylerin günde 3 ya da 4 incir tüketmelerinde bir sakınca yokken, şeker hastalığı olan kişilerin ise inciri mutlaka doktorlarına danışarak yemeleri gerekir ve asla 2'den fazla tüketmemelidirler.
  • İncirin direkt olarak kuru ya da yaş meyvesinin yenilmesinin yanı sıra, kaynatılarak suyu da içilebilir. Kaynatılmış incir suyunun faydaları ise; uykusuzluğu gidermesi, kabızlığı gidermesi, enerji verici olması şeklinde sıralanabilir.
  • İncirin tercih edilen bir diğer kullanım şekli ise kür olarak tüketimidir. Çeşitli işlemlerin ardından elde edilen bu kürü herkesin kullanması ise maalesef mümkün değildir.
  • Kuru incir kürünü kimler kullanamaz? Kuru incir kürünü prolaktin ve yüksek şekere sahip bireylerin tüketmesi zararlıdır ve sağlık için büyük tehlikelere neden olabilir.

İncir Sütü Cilde Sürülür mü?

Cilde iyi gelen incirin sütü de cilde çeşitli faydalar sağlar. Özellikle ciltte oluşan siğil üzerine sürülen incir sütü, siğillerin kuruyarak ortadan kaybolmasını sağlar.

Ayrıca topukların sertleşmesi sonucu oluşan nasıra da düzenli olarak sürülen incir sütü, nasırların yumuşayarak ortadan kaybolmasına yardımcıdır.

Bütün bunların dışında ciltteki lekelerin giderilmesi için de incir sütü kullanılabilir.

İncirin Zararları

İncirin fazla tüketilmesi ve incire karşı vücudun hassasiyeti bazı zararları ortaya çıkarabilir.

  • Fazla incir tüketimi mide ağrılarına neden olur.
  • Şişliklerin oluşmasına neden olur.
  • Güneş ışınlarına karşı hassasiyeti arttırır ve deri döküntülerine neden olabilir.
  • Karaciğere zarar verir.
  • Aşırı incir tüketimi retina kanaması, vajinal kanamaya neden olabilir.
  • Alerji ve astıma neden olabilir.
  • Böbrek, safra kesesi sorunları bulunan bireyler için içerisinde oksalatlar bulunan incir zararlıdır.
  • Aynı anda insülin ve incir kullanımı kan şekerinde ani düşüşe neden olabilir.
  • Faydalarıyla bilinen incir fazla tüketilmesi ve kronik bir rahatsızlığı olan bireyler tarafından tüketilmesi durumunda ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.
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