LEFKOŞA,(DHA) - KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağara’nın iklimi araştırılıyor. Mağaranın bulunduğu Geçitkale ilçesinin Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Ülkemizde mağara canlıları üzerine bilimsel çalışma yok sayılacak kadar azdır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü bilimsel çalışmalar daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalar için hem yardımcı olacak hem de daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına olanak sağlayacaktır” dedi. Yaklaşık 9 milyon yıl önce oluşan Kıbrıs’taki İncirli Mağarası’nda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi İş birliği ile yürütülen çalışmalarla, mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller izleniyor. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için de Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi.

BÖLGEDEKİ SUYUN TAHLİYESİNDE ROL ALIYOR Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren YDÜ Çevre Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Salih Gücel, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların beraber yürütüldüğünü söyledi. Çözünme ve birikme olayları neticesinde oluşumu 9-6 milyon yıl öncesine dayanan mağaranın, yapısı itibarı ile bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtların var olduğu dile getiren Prof. Dr. Gücel, “Dünya üzerinde turizme açılmış yegâne alçıtaşı mağarası olan İncirli Mağara, alçıtaşı (jips) oluşumlu İpsaro Tepesi üzerinde bulunan ve ülkeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen doğal zenginlikleri olan mağaraların en önemlilerinden biridir. Tipik olarak alçıtaşından meydana gelen mağara, adını girişindeki incir ağacından alıyor. Duvarlarında karnabahar şeklinde oluşumları olan bu mağara, yıl boyunca 18-19 derece sabit bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle kışın sıcak yazın serin hissettiren bir ortama sahiptir” dedi.