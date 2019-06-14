İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere Mersin'de bulunan bir rafineriden 22 bin litre akaryakıt alan TIR sürücüsü Halis K. yola çıktı. Adana'ya gelen Halis K., burada irtibat kurduğu kişilere elinde akaryakıt olduğunu litresini 4 liradan satabileceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden kişilerle otoyol üzerindeki mola tesisinde buluşan Halis K., tankerin vanasındaki mührü kırdı. Kamyonete yüklediği varillerle buluşma noktasına gelen kişilere Halis K., bin 500 litre akaryakıt verdi. Bu sırada Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aktarım yapıldığını fark edince şüphelileri kontrol etti. Halis K.'nin İncirlik Hava Üssü'ne ait olan akaryakıtı sattığını saptayan polisler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen Halis K., sorgusunda, "Mersin'den 22 bin litre akaryakıt aldım. Bunun bin 500 litresini 6 bin liraya irtibat kurduğum kişilere satacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis K., ev hapsine çarptırıldı.

(DHA)

