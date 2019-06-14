HABER

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da, İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri birliklere TIR'la nakliyesini yaptığı akaryakıtı satmaya çalışan Halis K. (47) yakalandı.

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere Mersin'de bulunan bir rafineriden 22 bin litre akaryakıt alan TIR sürücüsü Halis K. yola çıktı. Adana'ya gelen Halis K., burada irtibat kurduğu kişilere elinde akaryakıt olduğunu litresini 4 liradan satabileceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden kişilerle otoyol üzerindeki mola tesisinde buluşan Halis K., tankerin vanasındaki mührü kırdı. Kamyonete yüklediği varillerle buluşma noktasına gelen kişilere Halis K., bin 500 litre akaryakıt verdi. Bu sırada Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aktarım yapıldığını fark edince şüphelileri kontrol etti. Halis K.'nin İncirlik Hava Üssü'ne ait olan akaryakıtı sattığını saptayan polisler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen Halis K., sorgusunda, "Mersin'den 22 bin litre akaryakıt aldım. Bunun bin 500 litresini 6 bin liraya irtibat kurduğum kişilere satacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis K., ev hapsine çarptırıldı.

incirlik-hava-ussune-ait-akaryakiti-satarken-yakalandi_6239_dhaphoto2

(DHA)

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Dr. Turay Kesler’den karne uyarısıDr. Turay Kesler’den karne uyarısı
Antalya'nın Alpleri EğrigölAntalya'nın Alpleri Eğrigöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İncirlik Hava Üssü akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 14 Haziran Cuma - Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.