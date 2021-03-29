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  4. İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

29.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun havaya ateş açması polisi alarma geçirdi.

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açıldığını polise bildirdi. Bunun üzerine üs komutanlığının etrafında polis arama başlattı. Aramalara Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri de katıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler A.A., M.A. ve A.Ü. gözaltına alındı. Zanlılardan birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da bir kurusıkı tabanca buldu.

Çocuklar sevindikleri için havaya ateş açtıklarını söyledi. Üç şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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