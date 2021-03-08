İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün uzaklaştırma cezası

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya bir kadın çalışanın şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova Belediyesi’nde çalışan E.E. isimli bir kadın, aynı zamanda amiri olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında 04 Mart günü Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olup uzaklaştırma talebinde bulundu. Bunun üzerine 05 Mart 2021 tarihinde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya şikayetçi olan kadın çalışanı E.E.’den uzaklaştırma cezası verildi. Kararda “04.03.2021 günü meydana gelen olayla ilgili olarak şiddet uygulayan isimli hakkında 6284 sayılı Kanun’un 5/1-a maddesinin 60 gün uygulanmasına, karar verilmiştir” ibarelerine yer verildi.

Kararın 05 Mart Cuma günü saat 21:37’de alındığı belirtilerek çalışanı ile Belediye Başkanı Aytekin Kaya arasında değişik dosyalardan davaları bulunduğu öğrenildi.

Bahse konu belediye çalışanı kişiyi yakın zamanda görmediği gibi bir araya da gelmediğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu kişi belediyeyi 6 sefer mahkemeye verdi. Kendisi ile yan yana bile gelmişliğimiz yok. Bu nasıl bir şey anlamış değilim. Bunlar tamamen iftira" diye konuştu.

