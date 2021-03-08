HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün uzaklaştırma cezası

İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün uzaklaştırma cezası

08.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya bir kadın çalışanın şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya bir kadın çalışanın şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova Belediyesi’nde çalışan E.E. isimli bir kadın, aynı zamanda amiri olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında 04 Mart günü Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olup uzaklaştırma talebinde bulundu. Bunun üzerine 05 Mart 2021 tarihinde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya şikayetçi olan kadın çalışanı E.E.’den uzaklaştırma cezası verildi. Kararda “04.03.2021 günü meydana gelen olayla ilgili olarak şiddet uygulayan isimli hakkında 6284 sayılı Kanun’un 5/1-a maddesinin 60 gün uygulanmasına, karar verilmiştir” ibarelerine yer verildi.

Kararın 05 Mart Cuma günü saat 21:37’de alındığı belirtilerek çalışanı ile Belediye Başkanı Aytekin Kaya arasında değişik dosyalardan davaları bulunduğu öğrenildi.

Bahse konu belediye çalışanı kişiyi yakın zamanda görmediği gibi bir araya da gelmediğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu kişi belediyeyi 6 sefer mahkemeye verdi. Kendisi ile yan yana bile gelmişliğimiz yok. Bu nasıl bir şey anlamış değilim. Bunlar tamamen iftira" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğuHaftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu
Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziŞekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat öldü mü?

Mervenur Polat ölü olarak bulundu!

Akılalmaz olay! İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

Yüzüne kolonya sürdükten sonra trafik çevirmesine takıldı, ehliyetine el konuldu

Trafik çevirmesinde şok yaşadı: Ehliyetine el konuldu

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Eşi öldükten sonra çocukları için hayata tutundu! Şimdi 170 hayvanlık sürüye bakıyor

Çocukları için hayata tutundu, şimdi onlarca hayvana bakıyor

En sevdiği yiyecek için 'kebap' demişti! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Adana'dan davet

İngiltere Başbakanı'na o ilimizden davet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.