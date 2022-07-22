İndirimdeyken kaçırmamanız gereken kurtarıcınız olacak güzellik ürünleri

Göz alıcı saçlara ve pürüzsüz cilde kavuşmak için saç kremi, saç yağı, yüz serumu ve cilt maskesi gibi ürünleri kullanmanız gerekir. Güzelliğinizi ortaya çıkarmak istediğinizde ise kapatıcı, eyeliner, sabitleyici sprey ve diğer makyaj malzemelerini... Ancak kendi kategorisinde en etkili ve kaliteli ürünlerin fiyatları bütçenizi aşıyor olabilir. Öyleyse indirime girdiği an satın almanız gereken güzellik ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

1. Yenilenmiş ve bakımlı saçlar için: Olaplex Bond Maintenance No.5 Bağ Bakım Kremi

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Yıpranmış saçlar için etkili bir bakım uygulamak oldukça önemli. Siz de saçlarınızın canlı ve yumuşacık olmasını istiyorsanız çok şanslısınız, Olaplex No.5 Bond Maintanence Bağ Bakım Kremi yardımınıza koşuyor. Ürün, hasar görmüş saçlara bakım yapmak için özel olarak geliştirilmiş. Kremin faydalarını sıralamak gerekirse saçları nemlendiriyor, saça parlak görünüm kazandırıyor, saçın daha kolay şekil almasına yardımcı oluyor ve saç rengini koruyor. Boyalı ve doğal tüm saç tiplerinin kullanımı için uygun olan ürün; paraben, sülfat, ftalat ve glüten içermiyor. Kullanım için banyo esnasında saçınızı şampuanladıktan sonra kremi saçın boy ve uçlarına uygulayıp 3-5 dakika bekledikten sonra durulamanıza yeterli oluyor.

2. Geceden sabaha yenilenmiş cilt: Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Kiehl’s markası, yüksek kaliteli bakım ürünleriyle öne çıkıyor. Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu ile geceden sabaha daha aydınlık, dinlenmiş ve genç görünen bir cilde kavuşabilirsiniz. Ürünün 10 botanik yağ içeren güçlü formülü; cildin beslenme, yenilenme ve onarılma süreçlerine destek oluyor. Besleyici, yenileyici ve dengeleyici özellikleriyle bilinen antioksidan temel yağlar; gece boyu cildin doğal bariyerini güçlendirip ışıl ışıl ve sağlıklı cilt görünümü sunuyor. Lavanta yağı, akşamsefası yağı ve skualan’ın güçlü formülüyle cildinizi yenilemek istiyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

3. Yoğun kapatıcı özellikli: NARS Soft Matte Complete Concealer

Cilt lekelerinizi ve göz altlarınızdaki yoğun morluğu kapatabileceğiniz kaliteli bir ürün arayışında mısınız? NARS Soft Matte Complate Concealer, cilde ağırlık yapmadan doğal görünüm veren ve yüksek örtücülük özelliğine sahip bir kapatıcı. İstenmeyen kusurları gizliyor ve yumuşak odak efektiyle cildi pürüzsüzleştiriyor. Kapatıcının çizgi ve gözeneklerin içine dolmayan yapısı, uzun süre ciltte kalıyor. Yağsız formülü, yoğun kapatıcılık sunuyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürünü doğal görünümlü hafif matlık isteyen herkes kullanabilir. Tüm yüze ve göz çevresine gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

4. Yoğun renkli ve yüksek kalıcılık sunan eyeliner: Lancome Artliner

Göz kapağına eyeliner çekmek, gözleri belirginleştirip öne çıkarıyor. Likit yapıdaki Lancome Artliner, makyajınızı kusursuz şekilde tamamlıyor. İçeriğindeki alüminyum örtüsü sayesinde yoğun ve metalik bitiş, güçlü renk ve üstün kapatıcılık sağlıyor. Eyeliner'ın yumuşak uçlu fırçası sayesinde kirpik hattı boyunca tek hamlede yoğun çizgi çekebilirsiniz. Lancome Artliner, sürüldükten sonra göz kapağına sabitleniyor ve uzun süre boyunca akma yapmıyor. Eyeliner çekme önerisi isteyenler için de hemen minik bir tavsiye verelim: Gözlerinizi daha yuvarlak göstermek için kuyruksuz, çekik ve badem şeklinde göstermek için kuyruklu eyeliner çekebilirsiniz.

5. Yaşlanma karşıtı yenileyici bakım: Estee Lauder Advanced Night Repair Cilt Bakım Seti

Estee Lauder Advanced Night Repair Cilt Bakım Seti, cildin gençlik ışıltısını ortaya çıkarmayı hedefliyor ve moringa özü içeriyor. Setteki doğal içerikli ve kaliteli maddelerden üretilen cilt bakım ürünleri oldukça etkili. Ürünlerin temel amacı yaşlanmanın tüm negatif etkilerine karşı güçlü bir kalkan oluşturup cildi yoğun olarak nemlendirmek. Setin içerisinde Advanced Night Repair Serum 50 ml, Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Nemlendirici 15 ml, Advanced Night Repair Eye Supercharged Göz Kremi 5 ml ve Perfectly Clean Multi-Action Köpük Temizleyici/Arındırıcı Maske bulunuyor.

6. Amazon beyaz kilinin temizleme etkisi: Kiehl's Rare Earth Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Kil Maskesi

Düzenli olarak kil maskesi kullanmak, gözenekleri tüm yağ ve kirden arındırarak çeşitli cilt sorunlarının ortaya çıkmasının önüne geçiyor. Kiehl’s Rare Earth Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Kil Maskesi, kullanıcılardan tam not alıyor. Amazon beyaz kili ve Aloe vera özleri ile zenginleştirilmiş içeriği sayesinde gözenek ve siyah nokta görünümünü gözle görülür şekilde azaltıyor. Maskeyi kullanmak için temiz ve nemli cildinize ince bir tabaka hâlinde uygulayın. 10-15 dakika maskenin kurumasını bekledikten sonra ılık su ile cildinizi arındırın. En iyi sonuç için ürünün haftada bir veya iki kez uygulanması tavsiye ediliyor. Maskeyi kullandıktan sonra gözeneklerinizin daha sıkı ve küçük göründüğünü fark edeceksiniz.

7. Göz alıcı parlaklıkta saçlar: Moroccanoil Treatment Argan Bakım Yağı

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Moroccanoil Treatment Bakım Yağı, son zamanların en çok öne çıkan ve sevilen ürünleri arasında. Tüm saç tiplerinin kullanımına uygun yağ; çevresel etkenlerden ve boya, ısıl işlem gibi kimyasallardan zarar gören saçı yeniden canlandırmaya ve tazelemeye yardımcı oluyor. Yağın alkolsüz formülü; antioksidan, vitamin ve proteinler açısından oldukça zengin. Faydalarını sıralamak gerekirse saçların daha kolay taranmasını sağlıyor, esnekliğini arttırıyor, ısıl işlem veya nemden kaynaklanan elektriklenmeyi kontrol altına alıyor, saçlara doğal parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor. Bakım yağı ıslak ve kuru saç tarafından kolayca emilebildiği için ürünü her iki şekilde de kullanabilirsiniz.

8. Çok amaçlı: Mac Prep Prime Fix ve Makyaj Spreyi

Yüksek kalitesiyle öne çıkan Mac markasının Prep+ Prime Fix ürününü duymayan yok, değil mi? Ürünün yeşil çay, papatya ve salatalık özlerinden oluşan hafif formülü cildi anında canlandırıyor. İçeriğindeki birçok vitamin ve mineral sayesinde cildi nemlendiriyor, tazeliyor ve makyajı sabitliyor. Sprey formdaki ürünü çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Makyaj öncesi cildi hazırlamak, makyaj sonrası makyajı sabitlemek ve gün içinde cildi ferahlatıp nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Kullanıcılar tarafından tam not alan ürünü mutlaka detaylı olarak incelemelisiniz. Spreyin alkol içermediğini de belirtelim.