HABER

İnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.İnegöl’de 16.00 sularında aniden bastıran dolu ve yağmur hayatını olumsuz yönde etkiledi.

İnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
İnegöl’de 16.00 sularında aniden bastıran dolu ve yağmur hayatını olumsuz yönde etkiledi. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için vatandaşlar sığınacak yerler aradı. Dakikalarca aralıksız yağan dolu biranda her yeri beyaza bürüdü. İnegöl’de dolunun ardından yer yer yağmur yağmaya devam ediyor.

İnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Edirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemiEdirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemi
Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışıKastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.