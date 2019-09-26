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İnegöl’de deprem paniğe yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Bursa’nın İnegöl ilçesinden de hissedildi.

İnegöl’de deprem paniğe yol açtı

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Bursa’nın İnegöl ilçesinden de hissedildi. Deprem sebebiyle panikleyen bazı öğrenciler fenalık geçirerek, hastaneye kaldırıldı.
Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem İnegöl’de de hissedildi. İnegöl’de de deprem sonrası okullar boşaltılırken, bazı öğrenciler deprem anında panikleyince fenalaştı. Baygınlık geçiren öğrenciler ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da uzun süre sokaklarda bekleyerek depremin şokunu üzerinden atmaya çalıştı.

İnegöl’de deprem paniğe yol açtı

İnegöl’de deprem paniğe yol açtı

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